Warszawa. 14-letnia Maja zaginęła w drodze do szkoły

We wtorek 8 czerwca o godz. 7:00 14-letnia Maja Migdał wyszła z domu, kierując się do szkoły. Jak się jednak okazało, nastolatka nie dotarła do placówki, nie wróciła także do domu i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policja opublikowała wizerunek i opis wyglądu nastolatki, prosząc o natychmiastowy kontakt z policjantami z komisariatu tel. (47) 723-24-21 lub z najbliższą jednostką policji, a także pod bezpłatnymi numerami telefonów 112 i 997, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.kp-wesola@ksp.policja.gov.pl.

Trwają poszukiwania zaginionej 14-latki. Policja apeluje o pomoc

Z opisu zamieszczonego przez funkcjonariuszy wynika, że 14-latka ma 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i proste, długie włosy w kolorze ciemny blond. W znakach szczególnych wskazano ok. 12-centymetrową bliznę na lewym udzie.

W chwili zaginięcia Maja ubrana była w krótkie czarne spodenki, czarną koszulkę prawdopodobnie z białym napisem, czarne obuwie sportowe, miała także czarny plecak.

