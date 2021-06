Warszawa. Dziś Parada Równości 2021. Którędy przejdzie pochód?

XX Parada Równości odbędzie się w stolicy w sobotę 19 czerwca. Jej uczestnicy zmawiają się na godz. 14 przed Pałacem Kultury i Nauki, a sam przemarsz ma wyruszyć o godz. 15:00. Parada przejdzie ulicami: Marszałkowską przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości. W godzinach 15-18 na Placu Defilad będzie trwał koncert.

Organizatorzy apelują, by przygotować się na trudne warunki pogodowe - tego dnia w stolicy spodziewany jest upał powyżej 30 stopni. Uczestnicy zgromadzenia proszeni są także o zabranie ze sobą maseczek, których będą musieli używać w sytuacji, gdy nie będą w stanie zachować bezpiecznej odległości.

Prezydent Warszawy wsparł Paradę Równości

Paradę Równości swoim patronatem objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Warszawa dla wszystkich. To proste zdanie, które jest wizytówką naszego miasta – każdy bez względu na swoje pochodzenie, przekonania, poglądy znajdzie tu dla siebie miejsce i może liczyć na wsparcie. Nie godzimy się na przemoc, stygmatyzację i dyskryminację – mówił.

Parada Równości 2021. Jakie zmiany w ruchu są planowane?

W związku z Paradą Równości w Warszawie planowane są zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Urząd m. st. Warszawy zapowiada, że mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe. W związku z formowaniem się szyku parady możliwe jest także zamknięcie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej 19 czerwca

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 100, 102, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 175, 178, 180, 182, 187, 188, 222, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 901. W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 36, 78.

Urząd miasta podkreśla, że w tym dniu wygodniej będzie się przemieszczać metrem. Dojazd do podziemnej kolei ułatwi autobusowa linia zastępcza Z-4, która będzie kursować z przystanku Metro Wilanowska 02 ulicami: Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości do stacji metra Pole Mokotowskie. Z metra Pole Mokotowskie autobusy linii Z-4 pojadą z powrotem do stacji metra Wilanowska przez al. Niepodległości i ulice Rakowiecką i Puławską.