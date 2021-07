Tragiczne skutki burz w Warszawie. Podtopienia i zalane ulice

„Gazeta Wyborcza” poinformowała o zalanych Alejach Jerozolimskich w pobliżu Łopuszańskiej. Problemy pojawiły się także na trasie S8 na wysokości Annopolu w kierunku mostu Grota-Roweckiego. Z kolei w Ursusie pod stacją kolejową jest 70 cm wody. W wielu miejscach zalane są chodniki.

Warszawski Transport Publiczny przekazał że wiele ulic jest nieprzejezdnych. Zablokowany jest m.in. przejazd w ciągu ul. Cierlickiej, a autobusy linii 177, 187, 401 i 517 kierowane są objazdami. Zalane jest także torowisko przy skrzyżowaniu alei Waszyngtona z ul. Międzynarodową.

Burze w Warszawie - skutki

Straż pożarna podjęła wiele interwencji. – W większości chodzi o połamane gałęzie, ale dostaliśmy też zgłoszenie dotyczące zalania budynku mieszkalnego przy ul. Husarskiej (Włochy) – przekazał kpt. Wojciech Kapczyński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Silne ulewy spowodowały zniszczenia nie tylko w Warszawie, ale całym województwie mazowieckim. – Do tej pory do strażaków wpłynęło już ponad 400 zgłoszeń. Najwięcej interwencji notujemy na północy i zachodzie województwa mazowieckiego – powiat płocki 60 interwencji, w płoński około 50, sochaczewski i gostyniński około 35. Najwięcej zdarzeń to przewrócone drzewa na drogi powiatowe i lokalne – tłumaczył Krzysztof Kierzkowski z mazowieckiej straży pożarnej.

Na razie nie ma informacji o osobach rannych.

Alert RCB dla Mazowsza

„Dziś i w nocy prognozowane są burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Alert RCB wysyłamy do osób przebywających na terenie aż 13 województw” – poinformowało po godzinie 13:00 na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie dotyczy m.in. całego obszaru województwa mazowieckiego.

Ostrzeżenia IMGW dla Mazowsza

Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nocy z czwartku na piątek ostrzeżenia drugiego stopnia zarówno przed upałami, jak i burzami. Dotyczą one pasa od Małopolski po Pomorze i Warmię, obejmują też Mazowsze.

Drugi stopień ostrzeżeń wydanych przez IMGW oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

