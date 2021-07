NIK składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie „Czajki”

Z komunikatu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zawiadomienie do prokuratury złożono po kontroli doraźnej w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji kolektorów podziemnych transportujących ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. „Zawiadomienie dotyczy dwóch zarzutów, które według NIK wypełniają znamiona czynu z art. 160 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie” – czytamy.

Zawiadomienie dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo

Art. 160 § 1, o którym mowa w oświadczeniu dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – brzmi paragraf.

Przypomnijmy, że zawiadomienie odnosi się do awarii, do której doszło w oczyszczalni ścieków „Czajka” pod koniec sierpnia 2019 roku. W wyniku awarii, ścieki w gigantycznych ilościach zrzucano wprost do Wisły.

Czytaj też:

Katastrofa ekologiczna przez „Czajkę”? Mamy prawdziwe dane o skali zanieczyszczenia Wisły