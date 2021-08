Burmistrz Londynu: Władza centralna zawzięła się na Rafała Trzaskowskiego i Warszawę

Na temat „Jak miasta radzą sobie z wyzwaniami przyszłości?” wypowiadali się prezydenci Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, mer Wilna Remigijus Šimašius oraz zdalnie z Londynu burmistrz Sadiq Khan. Wszyscy podkreślali, że jakość życia w miastach zależy od zaangażowania w nie jego młodych mieszkańców. Ten ostatni kładł dodatkowy nacisk na zadbanie o wszystkie grupy zagrożone wykluczeniem.

- Moim zdaniem zróżnicowanie społeczeństwa jest jego siłą, a nie słabością. Trzeba dbać o wszystkich zagrożonych wykluczeniem ze względu na orientację seksualną czy rasę. W miastach możemy celebrować odmienność - podkreślał brytyjski polityk.

- Władza centralna teraz zawzięła się na Rafała Trzaskowskiego i Warszawę, ale następne będą wasze miasta. Zadbajcie o to, by wasi samorządowcy mieli więcej władzy - podkreślał burmistrz Londynu. Sadiq Khan namawiał zgromadzonych na Campusie ludzi, by zaangażowali się w politykę i dopilnowali, by w kolejnych wyborach w Polsce wygrali „ci z lepszej strony mocy”.

Czytaj też:

Mocna deklaracja Tuska na Campusie. „Ci sędziowie przestaną być sędziami”