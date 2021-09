Niewybuch w centrum Warszawy. Ewakuowano ponad tysiąc osób

Jak podaje RMF FM, odkrycia dokonano przy Rondzie Daszyńskiego – w centrum Warszawy. Niewybuch znaleźli pracownicy budowlani, którzy w tym rejonie prowadzili prace remontowe. Znaleziska dokonano ok. godziny 14:00 w poniedziałek 13 września. Rozgłośnia podaje, że wykryty niewybuch to prawdopodobnie bomba lotnicza pochodząca z okresu II wojny światowej. Na miejsce wezwano służby – saperów, którzy zostali rozdysponowani do zabezpieczenia ładunku wybuchowego i straż pożarną, która pomagała w organizacji całej akcji, m.in. przy ewakuacji rejonu.

Akcja saperów zakończyła się sukcesem

W związku ze znaleziskiem konieczne było ewakuowanie ponad tysiąca osób – informuje RMF FM. Chodzi o mieszkańców dwóch wieżowców mieszczących się najbliżej placu budowy. Ewakuowani mieszkańcy musieli przez kilka godzin czekać na ulicy aż specjaliści zakończą pracę. Dopiero wieczorem możliwy był powrót mieszkańców do ich miejsc zamieszkania. Akcja zakończyła się powodzeniem – podaje rozgłośnia, powołując się na oficera prasowego mazowieckiej straży pożarnej.

