Tragiczny wypadek w czasie konferencji w Białym Miasteczku. Nie żyje jedna osoba

Od ośmiu dni przed Kancelarią Premiera w Warszawie trwa protest medyków, znany jako Białe Miasteczko 2.0. W sobotę 18 września w trakcie konferencji protestujących doszło do wypadku. W pewnym momencie uczestnicy usłyszeli coś, co początkowo uznali za wybuch petardy, a gdy odwrócili się, zobaczyli ciężko rannego w głowę mężczyznę. Rzucili się na ratunek, a po około 70-letniego poszkodowanego przyjechała karetka, która zabrała go do szpitala.

Tuż po godz. 12 pojawiła się informacja od Ministerstwa Zdrowia, że mężczyzna nie przeżył. Resort zaapelował też: „Nadal prosimy o zachowanie wstrzemięźliwości w kreowaniu niepotwierdzonych informacji”.

Warszawa. Tragedia na konferencji, policja o „samookaleczeniu”

Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z portalem tvnwarszawa.pl mówił wcześniej: – Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do samookaleczenia. W tym zdarzeniu został poszkodowany mężczyzna w wieku około 70 lat. Został zabrany do szpitala. Nikt inny nie ucierpiał.

Motywy działania zmarłego na razie nie są znane, policja nie informuje też, jakiego narzędzia użył.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego-Strajkowego ogłosili, że odwołują zaplanowane na sobotę wydarzenia, a Białym Miasteczku pozostaną jedynie medycy.