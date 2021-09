Warszawa. Wypadek na terenie Białego Miasteczka, mężczyzna trafił do szpitala

Od ośmiu dni przed Kancelarią Premiera trwa protest medyków, znany jako Białe Miasteczko 2.0. W sobotę 18 września w trakcie konferencji protestujących doszło do wypadku – media najpierw donosiły o strzałach, ale tych informacji nie potwierdziła policja.

Konferencja została przerwana. Jak donosi tvnwarszawa.pl w tłumie doszło do wypadku, w efekcie którego ranny został około 70-letni mężczyzna. Natychmiast otrzymał pomoc, a później karetka zabrała go do szpitala.

Wypadek w Białym Miasteczku w Warszawie

W rozmowie z portalem Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji tak podsumował zdarzenie: – Ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej doszło do samookaleczenia. W tym zdarzeniu został poszkodowany mężczyzna w wieku około 70 lat. Został zabrany do szpitala.

Gilbert Kolbe, rzecznik Białego Miasteczka, w rozmowie ze stołeczną „Gazetą Wyborczą” oznajmił: – W stosownym czasie wydamy komunikat. Nic wcześniej nie mogę powiedzieć, nie będę tego komentował.