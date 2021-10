Szpital Południowy wstrzymał przyjęcia pacjentów. Kraska: „Praktycznie jest już zapełniony”

W poniedziałek 25 października warszawski ratusz poinformował o wstrzymaniu przyjęć w Szpitalu Południowym. Obecnie przebywa tam 270 pacjentów, w tym 42 korzysta z pomocy respiratorów. Urzędnicy zwracają uwagę na przekroczenie wydajności instalacji tlenowej, która nie była przygotowana na taką liczbę pacjentów z niewydolnością oddechową. „W Szpitalu Południowym hospitalizowani są głównie niezaszczepieni mieszkańcy Mazowsza” – podkreślono w komunikacie Urzędu Miasta.

Kraska: Sytuacja w Szpitalu Południowym jest dość poważna

Te same słowa wieczorem w Polsat News powtórzył wiceminister Kraska. – Szpital Południowy praktycznie jest już zapełniony pacjentami, którzy nie są mieszkańcami Warszawy, to mieszkańcy Mazowsza. Świadczy to o tym, że mieszkańcy Warszawy wyszczepili się już i nie chorują w takich ilościach. Sytuacja w Szpitalu Południowym jest dość poważna, ponieważ tych miejsc brakuje – podkreślał.

Jednocześnie przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia poinformował o uruchomieniu szpitala tymczasowego MON na lotnisku. – Tam jest 170 łóżek, 31 łóżek respiratorowych. Myślę, że to będzie następne miejsce, gdzie będą trafiali pacjenci zakażeni koronawriusem – oświadczył. Na wtorek 26 października zaplanowano spotkanie w sprawie sytuacji warszawskich szpitali w związku ze wzrostem liczby pacjentów chorych na COVID-19.

Polityk zaznaczył, że liczba zakażeń i związanych z nimi hospitalizacji nadal będzie rosła. – Liczba nowych zakażeń przekłada się niestety na liczbę osób, które są hospitalizowane. Dzisiaj było to 300 osób, a najnowsze dane, które jutro pokażemy, mówią o prawie 400 kolejnych osobach hospitalizowanych w kolejnej dobie – ujawnił.

Koronawirus w Warszawie. Sytuacja w Szpitalu Południowym

Duża liczba nowych zakażeń przekłada się na wzrost liczby pacjentów w szpitalach. Sytuacja w Szpitalu Południowym w Warszawie jest bardzo trudna. Uruchomiono już ostatni, piąty moduł z łóżkami zakaźnymi. Krzysztof Sowa, koordynator Izby Przyjęć Szpitala Południowego przyznał, że do szpitala trafia coraz więcej młodych ludzi. Pod respiratorami znajduje się 34 pacjentów, którzy w większości nie zaszczepili się przeciwko COVID-19.

„Gazeta Wyborcza” przekazała, że przed placówką stanął kontener, który pełni rolę dodatkowej kostnicy. Ma on pochodzić z rządowych rezerw. – Stoi on przy szpitalu, ma niecałe 20 miejsc i już jest częściowo zajęty. Kiedy wczoraj do niego wszedłem i zobaczyłem zwłoki w białych workach, po prostu się popłakałem – przyznał prezes szpitala Artur Krawczyk.

Przywileje dla osób odwiedzających szpitale

– W tej chwili z Radą Medyczną opracowaliśmy standardy dla osób, które będą przyjmowane do polskich szpitali, a także dla osób odwiedzających. Będą promowane te osoby, które posiadają paszport covidowy. Nie trzeba będzie im wykonywać testów, będą przyjmowani, jeżeli oczywiście nie mają objawów zakażenia, bez wykonywania testu – poinformował wiceminister Kraska, odpowiadając na pytanie o przydatność paszportów covidowych.

Czytaj też:

Przed szpitalem w Warszawie stanął kontener na zwłoki. „Popłakałem się”