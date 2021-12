innogy Polska zmiena nazwę. Od teraz to E.ON Polska

Zmiana marki jest ostatnim etapem dwuletniego procesu integracji innogy z Grupą E.ON, który rozpoczął się w 2019 roku. Nowe nazwy i logotypy zyskały również pozostałe spółki należące do Grupy E.ON. Warszawski dystrybutor energii od dziś działa jako Stoen Operator. FOTON Technik zmienił nazwę na E.ON FOTON, a innogy Polska Solutions - na E.ON Polska Solutions. Nazwa spółki E.ON edis pozostaje bez zmian.

Innogy zmienia nazwę

Grupa E.ON to jeden z głównych europejskich koncernów energetycznych. Jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie. Wartość regulacyjna aktywów sieciowych wynosi ok. 35 mld EUR, co czyni E.ON jednym z największych globalnie podmiotów energetycznych. Grupa obsługuje około 53 miliony klientów na 15 rynkach. Zatrudnia łącznie ponad 78 tysięcy osób, w tym 3500 w spółkach na terenie Polski. W Polsce E.ON działa od 20 lat. Produkuje i dystrybuuje energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód do klientów indywidualnych, sektora publicznego i klientów biznesowych na terenie całego kraju. Głównym rynkiem w obszarze sprzedaży energii elektrycznej jest Warszawa, gdzie E.ON Polska obsługuje ponad 1 mln klientów.

Przy okazji zmiany nazwy, firma mówi o nowej strategii i działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Plany biznesowe E.ON skoncentrowane są przede wszystkim na transformacji energetycznej.

E.ON Polska inwestuje w czyste środowisko

Grupa E.ON dąży do całkowitego zredukowania emisji dwutlenku węgla z zasobów należących do firmy do 2040 roku. Globalny program inwestycyjny marki jest w pełni skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju. Od 85 do 90 proc. planowanych globalnych działań inwestycyjnych grupy spełnia jego kryteria. Założeniem strategicznym jest wyposażanie klientów w narzędzia do udziału w transformacji energetycznej i oferowanie zielonych produktów i usług. Firma stawia na takie rozwiązania jak autonomiczne energetycznie gospodarstwa domowe, niezależne źródła energii, rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną w różnych obszarach życia oraz takie, które przyczyniają się do zrównoważonego stylu życia.

