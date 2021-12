„Warszawa nie strzela w Sylwestra!”. Gdzie zrezygnowano z fajerwerków?

„Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie – Bąbel patrzy” – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski, dołączając zdjęcie buldożka.

O odpuszczenie sobie fajerwerków w Sylwestra apelował też Tatrzański Park Narodowy. Władze Zakopanego przypomniały, że za fajerwerki, petardy, race, ognie sztuczne i inne materiały pirotechniczne na terenie miasta karane będą mandatami. Uchwałę w tej sprawie przyjęto już w 2019 roku. Zakaz dotyczy oczywiście tylko miejsc publicznych, a nie prywatnych posesji.

– W związku z Sylwestrem Marzeń, Miasto Zakopane oraz Telewizja Polska nie organizują pokazu fajerwerków. Wszystkich mieszkańców i turystów również zachęcamy, by w trosce o bezpieczeństwo i zwierzęta znajdujące się na terenie miasta oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego nie używali petard, rac oraz innych materiałów pirotechnicznych – przypomniała przed Sylwestrem Anna Karpiel-Semberecka z biura prasowego Urzędu Miasta Zakopane.

Sylwester 2021/2022. Gdzie jeszcze bez fajerwerków?

Z każdym rokiem rośnie liczba miast, które zniechęcają do strzelania fajerwerkami. W tym roku na apele w tej sprawie zdobył się m.in. prezydent Torunia Michał Zalewski. – W trosce o cierpiące zwierzęta i ochronę środowiska zrezygnujmy z noworocznego strzelania – namawiał. Komunikat zachęcający do rezygnacji z petard zamieszczono też na stronie Urzędu Miasta Biłgoraja. Na swój apel zdecydowali się znani bydgoszczanie i Sylwester Jankowski z Zielonych. W ubiegłych latach z tego zwyczaju rezygnowały też np. Łódź, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Tarnów czy Malbork.

