Kulisy decyzji ws. „Nycz Tower”. Miała ją osobiście podjąć Hanna Gronkiewicz-Waltz

170-metrowy wieżowiec Roma Tower, nazywany przez warszawiaków „Nycz Tower”, ma powstać u zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, na działce należącej do parafii św. Barbary, podlegającej kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi. Kościół odzyskał grunt w 2005 r., a tuż po tym miasto wydało zgodę na postawienie na niej budynku o maksymalnej wysokości 42 metrów. Urzędnicy wydali też decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości. Jednak, gdy deweloper wystąpił o zgodę na budowę, strona kościelna nagle wycofała się z inwestycji. Później inny deweloper miał przekonać kard. Nycza, że możliwa jest wyższa zabudowa.

Budowa „Nycz Tower” mimo protestów

Jak informuje oko.press, inwestycję, która jest na ostatniej prostej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowują Archidiecezja Warszawska i deweloper BBI Development. Koszt budowy wieżowca ma wynieść kosztować 150 mln euro. Portal zwraca uwagę, że do budowy ma dojść mimo licznych protestów mieszkańców Warszawy, urzędników ratusza i aktywistów. „Wbrew ich woli na budowę Nycz Tower zgodziła się Hanna Gronkiewicz-Waltz” – wynika z ustaleń oko.press. Serwis opisuje dokumenty i relacje osób, od których miało zależeć powodzenie inwestycji.

W 2010 r. do warszawskiego ratusza wpłynęły dwa wnioski o warunki zabudowy dla działki należącej do parafii. Jeden dotyczył 77-metrowego, a drugi 140-metrowego budynku, ale oba zostały odrzucone przez urzędników. Powodem była wysokość planowanego wieżowca. Uznano, że nie może być wyższy niż 36 metrów. Z ustaleń oko.press wynika, że w międzyczasie archidiecezja nawiązała współpracę z BBI Development i jej prezesem Rafałem Szczepańskim. Deweloper ogłosił, że w tym miejscu będzie można wybudować 150-metrowy budynek, a kilka tygodni później zapowiedział wieżę o wysokości nawet 180 metrów. W maju 2010 r. ratusz zaczął prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Południowego. „Kościół naciskał na wysoki budynek już od początku tworzenia planu, a ratusz uwzględniał jego prośby, choć wcale nie musiał” – wskazuje oko.press.

Decyzja "na naradzie u Hanny Gronkiewicz-Waltz"

Jak podaje serwis, decyzja o wyborze wysokiej zabudowy oficjalnie zapada „na naradzie u prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz” 6 marca 2012 r. Decyzja miała zapaść za plecami ówczesnego dyrektora miejskiego biura architektury Marka Mikosa. Mikos tłumaczy w rozmowie z portalem, że to prezydent sprecyzowała wysokość biurowca. Z kolei projektantka planu prof. Krystyna Guranowska-Gruszecka powiedziała dziennikarzom, że „jeśli w urzędzie Warszawy nie uda się czegoś załatwić, to idzie się do prezydenta”. Potwierdzenie jej słów znaleźli w stenogramie śródmiejskiej komisji ładu przestrzennego z 2014 r. Na pytanie, dlaczego kościelny wieżowiec ma mieć 170 metrów, protokolant zanotował odpowiedź, że to „była to osobista decyzja prezydenta, na wniosek kurii i kardynała Nycza”. Oko.press zwraca też uwagę na silne związki Gronkiewicz-Waltz z Kościołem - prezydent miała wielokrotnie gościć w siedzibie kurii.

Gronkiewicz-Waltz wyjaśnia

Do ustaleń dziennikarzy odniosła się Gronkiewicz-Waltz. „To nie była moja osobista decyzja, tylko to była decyzja zgodna z moją polityką. A do polityki wysokich budynków w centrum Warszawy się przyznaję. Ja byłam za wysoką zabudową i to był mój grzech. Ale ja go nie żałuję. Chciałam, żeby Warszawa miała City” – powiedziała w rozmowie z oko.press.

