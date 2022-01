Mieli uśmiercać seniorów, którym wynajmowali mieszkania. Zatrzymano cztery osoby

Policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga,prowadzili śledztwo dotyczące usiłowania handlu bronią palną bez wymaganego zezwolenia. W jego trakcie ustalili, że zatrzymany na początku ubiegłego roku mężczyzna, który od marca 2020 roku do stycznia 2021 roku nakłaniał jedną z osób do nabycia lub pośredniczenia w nabyciu broni palnej, miał związek z przejmowaniem od samotnych osób należących do nich mieszkań. W tym procederze mieli uczestniczyć również 38, 43, 64 i 72-latek.

Wszyscy zostali zatrzymani podczas działań, jakie w połowie grudnia przeprowadzili na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego stołeczni funkcjonariusze wspierani przez kolegów CPKP BOA oraz innych wydziałów i jednostek podlegających pod Komendę Stołeczna Policji.

Uśmiercali starsze osoby, podając skażony alkohol

Jak ustalili w trakcie prowadzonego śledztwa policjanci, zatrzymani mężczyźni najpierw przekonywali starsze osoby do przekazywania im swoich mieszkań, a następnie przygotowywali dokumenty. Po dokonaniu niezbędnych formalności zatrzymani częstowali właściciel przejmowanych mieszkań skażonym alkoholem. W ten sposób doprowadzili do śmierci sześciu osób, które wcześniej przepisały im swoje mieszkania. W trzech kolejnych przypadkach, mimo podania skażonego alkoholu poszkodowanym, osoby te przeżyły.

Warszawa. Truli seniorów alkoholem, usłyszeli zarzuty

Podejrzani w tej sprawie usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. 43-latek będzie odpowiadał za sześciokrotne zabójstwo, oszustwo mienia znacznej wartości, sprawstwo kierownicze przy oszustwie mienia znacznej wartości oraz usiłowanie zabójstwa i usiłowanie oszustwa. Za zabójstwo i oszustwo mienia znacznej wartości odpowie 64-letni zatrzymany, a za podwójne usiłowanie zabójstwa, usiłowanie oszustwa oraz usiłowanie oszustwa mienia znacznej wartości 38-latek.

Wszyscy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wobec 72-latka, który usłyszał zarzut oszustwa mienia znacznej wartości, prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu, a także poręczenie majątkowe.

Czytaj też:

Najpierw 13-latek, teraz 27-latek. Londyńska policja aresztuje kolejne osoby po zabójstwie Polaka