Spółdzielnia ostrzega: Prosimy nie przyjmować masek ochronnych od obcych osób. O co chodzi?

Na warszawskim Grochowie przedstawiciele spółdzielni ostrzegają seniorów przed oszustami, rozdającymi darmowe maseczki. Podarunki są rzekomo nasączane substancją usypiającą. „Prosimy pod żadnym pozorem nie wpuszczać nieznajomych do mieszkań oraz nie przyjmować masek ochronnych od obcych osób. (...) Po jej nałożeniu traci się przytomność, a złodzieje przystępują do okradania mieszkania„ - czytamy w ogłoszeniu rozwieszanym na drzwiach.

„Gazeta Wyborcza” policzyła, że ostrzeżeń rozwieszono 28: po jednym na każdy budynek osiedla „Szaserów”. Dziennikarze nie byli jednak w stanie dotrzeć do żadnej ofiary takiego procederu. Niemal wszyscy ich rozmówcy słyszeli co prawda o podobnej metodzie oszustwa. Podobne historie mają krążyć też po innych osiedlach stolicy. Czasem rozsyłane są przez komunikatory internetowe.

Źródłem paniki łańcuszek na Facebooku?

Dziennikarze dotarli w końcu do źródła. Spółdzielnię „Szaserów” ostrzegła Anna Bojarska-Urbańska, prezes fundacji „Piwnica Poetycka”, prowadzącej lokalny Kredens Pod Oknami. Jak tłumaczyła, ona sama dowiedziała się o oszustach od kuzynki, która przesłała jej tę informację w grafice na Facebooku.

„Ludzie chodzą od drzwi do drzwi i rozdają maski, mówią, że to nowa inicjatywa samorządu. Zawsze poproszą Cię o założenie maski, aby sprawdzić, czy pasuje do Ciebie. Maska została oblana chemikaliami, które obezwładniają Cię, a kiedy już jesteś znokautowany, zaczynają Cię okradać. Proszę nie przyjmować masek od nieznajomych” - głosi ostrzeżenie rozsyłane na Facebooku.

Policja reaguje na plotki o oszustach

Warszawscy policjanci nie potwierdzili pogłosek. Nie spotkali się jeszcze z podobną sprawą. – Jeżeli ktokolwiek został pokrzywdzony w taki sposób, apelujemy, żeby to zgłosić, także jeśli było to tylko usiłowanie. To dla nas cenne informacje przy ewentualnych kolejnych próbach - mówiła „Wyborczej” podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. Zapewniła, że dzielnicowi będą mieli oko na tę sprawę.

Czytaj też:

Oszuści podszywają się pod cudze numery telefonów. Każdy może paść ofiarą. Jest pomysł, jak to ukrócić