Premier Kanady przyleciał do Warszawy. Justin Trudeau dziękuje Polakom: To jest wręcz niesamowite

Justin Trudeau spotkał się najpierw z Mateuszem Morawieckim w Kancelarii Premiera. Następnie odbędzie rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą. Politycy mają rozmawiać o możliwościach dalszej koordynacji odpowiedzi społeczności międzynarodowej na agresję Rosji na Ukrainę i wzmocnieniu pomocy dla zaatakowanego kraju.

Premier Kanady z wizytą w Warszawie

– Spotykamy się w punkcie zwrotnym, który zdeterminuje przyszłość następnych lat, nawet dziesięcioleci – powiedział Morawiecki, witając Trudeau. – Musimy być silni razem, zjednoczeni i tacy jesteśmy gdy rozmawiamy o sankcjach i sposobie na to jak można sprawić, żeby Rosja zmieniła swoją politykę i wstrzymała agresję. Wojna i obecny kryzys są czymś niewyobrażalnym w kolejnej już dekadzie XXI wieku – podkreślił. Szef polskiego rządu podkreślał, że to co się dzieje na Ukrainie to coś „niewyobrażalnego”. – Bardzo dziękuje panie premierze, że stoimy razem, że jesteśmy zjednoczeni wobec tych wielkich wyzwań i rozmawiając o przyszłości i o tym jak się pozbyć rosyjskiej ropy i gazu oraz jak sprawić, żeby sankcje wywierały odpowiedni wpływ na Rosję – powiedział.

Justin Trudeau dziękuje Polakom

Od podziękowań zaczął też premier Kanady. – Dziękuję za takie ciepłe powitanie. Chciałbym na początku podziękować Tobie a także wszystkim Polakom za bycie tak wyjątkowymi podczas straszliwego kryzysu. To, jak przyjęliście tych ludzi, którzy uciekają z obawy o własne życie, to jest wręcz niesamowite. Polacy zrobili naprawdę bardzo dużo – przyznał. Trudeau przypomniał, że Kanada ma także długą historię wspierania uchodźców i zapowiedział, że „tutaj też będzie aktywna”. – Mamy nadzieję, że to czasowe, że Ukraińcy będą mogli wrócić do siebie, do swojego życia – zaznaczył.

Premier Kanady zwracał uwagę, że współpraca jego kraju z Polską, także wojskowa, jest bardzo silna. – jesteśmy bardzo mocnymi partnerami – wskazał. Trudeau podkreślał też że „sankcje (wobec Rosji – red.) są bardzo ciężkie, bardzo surowe i będą trwały bardzo długo”. – Mamy tu bardzo zbliżone stanowiska, występujemy razem. Jest to bezprecedensowe – przekazał. – Cieszę się, że jestem w Polsce – dodał.

Kamala Harris również w Polsce

Również w czwartek z wizytą w Polsce przebywa wiceprezydent USA Kamala Harris. Swój pobyt rozpoczęła od rozmowy z Morawieckim, a następnie spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą. Zastępczyni Joe Bidena ma też spotkać się z uchodźcami z Ukrainy i personelem amerykańskich ambasad z Warszawy i Kijowa. Z kolei w piątek, przed odlotem do Rumunii, Harris odwiedzi polskich i amerykańskich żołnierzy.

