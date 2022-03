Ambasador Ukrainy zwrócił się z nietypową prośbą do Owsiaka: Chcę prosić, zróbmy Jurku jedną edycję

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbudowała wielki namiot na tyłach Dworca Wschodniego, gdzie będzie udzielana pomoc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Warszawy. We wtorek 22 marca punkt został uruchomiony, a w inauguracji wzięli udział Jurek Owsiak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. – Nazywamy ten punkt punktem tranzytowym, 24-godzinnym. Jest tu cały sektor przeznaczony na poczekalnię, na rejestrację, na sypialnię. Przygotowaliśmy także strefę relaksową i pomoc psychologiczną. jesteśmy przygotowani na każdą ilość czasu, którą tutaj będziemy musieli spędzić. (...) Przygotowany jest też cały węzeł sanitarny. Jesteśmy przygotowani na 300, 500, 700 łóżek, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba – mówił Owsiak.

Uchodźcy w Polsce. Trzaskowski apeluje do rządu

Trzaskowski zwracał uwagę na współpracę między samorządem a organizacjami pozarządowymi. – Przygotowujemy się na każdy scenariusz. Nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała przez najbliższe tygodnie i miesiące. W związku z tym musimy być absolutnie pewnie, że będziemy gotowi na ewentualną kolejną falę – powiedział prezydent Warszawy. Trzaskowski zaapelował też do rządzących, „by przyjmowali pomoc Unii Europejskiej i ONZ, żeby wystąpić do UE o system relokacji”. – Nie jesteśmy w stanie sprostać temu wyzwaniu sami – zaznaczył.

Ambasador Ukrainy: Zaprosimy was do Krymu na wakacje

Z kolei ambasador Ukrainy podziękował WOŚP i miastu za szybkie stworzenie punktu pomocowego. – Jestem pod wrażeniem serdeczności, z którą zostali przyjęci Ukraińcy przybywający do Polski. Na pewno to jest podstawą naszych nowych relacji na przyszłość. Ale jestem też pod wrażeniem tego, jak szybko udało się zbudować system pomocy. Najbardziej przyczyniły się do tego samorządy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, ale na szczeblu centralnym też dużo pracy zrobiono – mówił dyplomata. Deszczyca wskazał, że już 3 miliony Ukraińców wyjechało ze swojego kraju, z czego 2 miliony przekroczyło granicę z Polską. – Na pewno odwdzięczymy się wam za to. Jako podziękowanie zaprosimy was do Krymu na wakacje – powiedział ambasador.

Specjalna prośba do Owsiaka

Deszczyca zwrócił też uwagę, że Ukraińcy będą potrzebowali środków pieniężnych i opowiedział się za przekazaniem środków Polsce przez Unię Europejską, a te mogłoby być przeznaczone na pomoc uchodźcom. Ambasador mówił też, że jest „zachwycony” WOŚP-em. – Chcę prosić, zróbmy Jurku jedną specjalną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla Ukraińców. Zagrajmy jedną edycję w najbliższym czasie – zwrócił się do Owsiaka.

