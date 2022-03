Joe Biden w Polsce. Warszawa szykuje się na ogromne utrudnienia w ruchu

W dniach 25-26 marca 2022 roku z wizytą w Polsce będzie przebywał prezydent USA Joe Biden. W tym czasie spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowy głów państw będą dotyczyły kwestii wojny na Ukrainie. Z powodu wizyty prezydenta USA w Polsce mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na ogromne utrudnienia w ruchu.

Joe Biden w Polsce. Utrudnienia w Warszawie już od piątkowego wieczoru

Utrudnienia w Warszawie rozpoczną się już w piątek wieczorem. Właśnie wtedy na Lotnisku Chopina wyląduje Air Force One z Joe Bidenem na pokładzie. Z powodu przejazdu kolumny prezydenckiej zostanie zamknięta dla ruchu m.in. ulica Żwirki i Wigury.

Piątkowe utrudnienia będą dopiero wstępem do tego, co będzie działo się w sobotę. Wówczas dla ruchu samochodów zostaną zamknięte najważniejsze ulice. Przez cały dzień kierowcom nie uda się przejechać Alejami Jerozolimskimi i Traktem Królewskim na odcinku Krakowskie Przedmieście – Al. Ujazdowskie, oraz ulicami poprzecznymi do nich. Służby nie wykluczają również możliwości zmiany w ruchu na Wisłostradzie. Wieczorem ponownie zostanie zamknięta ul. Żwirki i Wigury, ponieważ prezydent USA wraz z całą kolumną przejedzie wówczas na teren Lotniska Chopina i ruszy w drogę powrotną do USA.

W związku z licznymi utrudnieniami w piątek i sobotę policja zaleca, aby kierowcy rozsądnie planowali w tych dniach trasy przejazdu przez miasto. Kierowcy proszeni są również o stosowanie się do poleceń policjantów, Służby Ochrony Państwa i Straży Miejskiej.

W komunikacie dotyczącym utrudnień podkreślono również, że powyższe informacje mogą ulegać zmianie lub uzupełnieniu. „W trakcie pobytu prezydenta USA w Warszawie służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic” – dodano.

Ogromne utrudnienia również w komunikacji miejskiej

Wizyta prezydenta USA wpłynie również na trasy przejazdów autobusów i tramwajów. „W miarę zamykania przez policję dla ruchu kolejnych ulic, pojazdy WTP będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnym, ich trasy mogą być także skracane” – poinformował urząd miasta.

W kluczowych punktach komunikacyjnych pasażerom będą pomagali informatorzy. Ich zadaniem będzie pokierowanie osób do najlepszego możliwego środka transportu. Dodatkowo podczas wizyty prezydenta USA w Polsce na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego prowadzona będzie relacja „na żywo”, dzięki której pasażerowie będą mieli dostęp do aktualnych informacji dotyczących sytuacji na drogach. Relacja będzie prowadzona w piątek 25 marca od godziny 16 do godziny 21, a także w sobotę od godziny 8 rano do 20 wieczorem.

