Uchwała antysmogowa. Koniec z paleniem węglem w Warszawie i „obwarzanku”

Już za kilka miesięcy, 1 stycznia 2023 roku, na terenie całego Mazowsza zacznie obowiązywać całkowity zakaz używania kotłów na paliwo stałe (m.in. biomasę drzewną) w nowo oddawanych budynkach, jeżeli istnieje możliwość podłączenia ich do sieci ciepłowniczej. Zasada ta odnosić się będzie do wszystkich nieruchomości, które zostaną zgłoszone lub otrzymają pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2023.

Antysmogowe zmiany w trzech turach

1 października 2023 roku na terenie całej Warszawy zacznie obowiązywać zakaz palenia węglem kamiennym i paliwami z niego powstałymi. Przewidziano wyjątki od zakazu: nie obejmie on kotłów klasy 5, które zainstalowano do 11 listopada 2017 roku oraz tych kotłów i kominków, które zainstalowano do 1 czerwca 2022 roku, wpisujących się w wymogi ekoprojektu, czyli wytycznych unijnych, którym muszą odpowiadać kotły i piece. Jeśli ktoś korzysta z takiej instalacji, to może w niej palić węglem tak długo, jak będzie ona sprawna.

W odniesieniu do gmin otaczających Warszawę (tzw. obwarzanek warszawski) przepisy te zaczną obowiązywać 1 stycznia 2028 roku. Obejmą one powiaty: wołomiński, warszawski zachodni, otwocki, pruszkowski, piaseczyński, nowodworski, miński, legionowski i grodziski.

Za zmianami zagłosowało 26 radnych, przeciw – 22, głównie z PiS. Nie udało się zakazać palenia drewnem w kominkach. Warszawski Alarm Smogowy skwitował to w następujący sposób: „Niestety lobby kominkowe okazało się zbyt silne, by udało się zakazać również spalania drewna w samej Warszawie, jak to ma miejsce w Krakowie”.

Krakowska uchwała antysmogowa najbardziej restrykcyjna

Uchwały antysmogowe przyjmowane są przez poszczególne województwa od 2017 roku. Do tej pory nie podjęły się tego sejmiki województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Uchwały mogą też przyjmować władze miast, by uniemożliwiać zachowania, które są szkodliwe dla środowiska. Najbardziej radykalny w swoich działaniach jest Kraków, który w uchwale antysmogowej zabronił palenia drewnem w kominkach.

