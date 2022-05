Noc Muzeów 2022 coraz bliżej. Zrobiliśmy przegląd warszawskich atrakcji

Noc Muzeów to zawsze wyjątkowa okazja do zwiedzenia muzeów, a także do obejrzenia wystaw, które na co dzień są niedostępne. Na tę jedną noc w roku swoje drzwi otwierają również miejsca, które zazwyczaj pozostają zamknięte dla zwiedzających.

Noc Muzeów 2002 w Warszawie. Zwiedzanie schronu przeciwatomowego i kucie żelaza

Gdybyśmy chcieli opowiedzieć o wszystkich atrakcjach, które czekają mieszkańców Warszawy w Noc Muzeów 2022, artykuł liczyłby setki tysięcy znaków i pewnie niewiele osób dotarłoby do jego końca. Pełen opis atrakcji przygotował warszawski urząd miasta i można go znaleźć pod tym linkiem.

My przejrzeliśmy ofertę i wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji. 14 maja interesującą atrakcją może być zwiedzanie schronu przeciwatomowego Huty ArcelorMittal przy ulicy Kasprowicza 132. Z takiej wycieczki zadowoleni mogą być zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy miasta. Kolejne grupy będą odwiedzać to miejsce co godzinę od godziny 14 do 20. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, trzeba pamiętać o dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.schron-hw.pl.

Atrakcją dla nieco starszych może być wcielenie się w kowala w Muzeum Kowalstwa przy ulicy Przy Grobli 84. „Podczas tegorocznej Nocy Muzeów Muzeum Kowalstwa zaprasza wszystkich gości, dużych i małych, do spróbowania własnych sił przy kowadle z młotem w ręku i kucia rozgrzanego do ponad 1000 stopni żelaza. Dla nowoczesnych kowali będzie kącik spawacza i możliwość spawania metodą MIG MAG” – można przeczytać w ofercie muzeum.

Noc Muzeów na ministerialnych korytarzach

Podczas Nocy Muzeów nie mogło zabraknąć również oferty zwiedzania miejsc, które na co dzień są niedostępne dla turystów. Jednymi z nich są korytarze kolejnych ministerstw. W tym roku warszawiacy będą mogli odwiedzić siedzibę Ministerstwa Edukacji i Nauki. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do kina 3D, pokazy szkolenia psów Służby Więziennej, a także lekcję samoobrony. Internaucie będą mogli online obejrzeć gabinet ministra finansów. W Noc Muzeów swoje drzwi dla warszawiaków otworzą również kancelarie Sejmu, Senatu, prezydenta, czy premiera. Tę ostatnia będzie można obejrzeć wyłącznie online.

Jeżeli po odwiedzeniu siedzib najważniejszych polityków w kraju będziesz mieć ochotę na coś słodkiego, swoje drzwi otworzy Manufaktura Cukierków przy ul. Nowy Świat 51. „Gdy nasi cukiernicy będą barwić i formować słodką masę, goście poznają historię karmelowych słodkości oraz szczegóły produkcji. Po przygotowaniu karmelu widzowie zapraszani są za stół produkcyjny, aby samodzielnie ukręcić własnego lizaka” – piszą organizatorzy.

W Noc Muzeów nie mogło zabraknąć również zwiedzania fabryki E. Wedel. Tym razem jednak na taśmę produkcyjną ptasiego mleczka, czy do pracowni, w której dekorowane są torciki, będzie można zajrzeć wyłącznie online.

Tegoroczną Noc Muzeów w Warszawie uświetni parada, w której udział wezmą zabytkowe samochody i tramwaje. Dodatkowo ze względu na tę wyjątkową noc, uruchomione zostaną trzy linie turystyczne. Dodatkowo linie dzienne będą kursowały aż do godziny 2:30 w nocy. Do tej samej godziny będzie można korzystać również z metra.

