Zabójstwo na Nowym Świecie. Wydano listy gończe z portretami pamięciowymi

„8 maja tego roku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 30 działając w zamiarze bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu Sebastian Włodarczyk l. 23 zam. Warszawa i Łukasz Goławski l. 27 zam. Warszawa dokonali zabójstwa 29-letniego mężczyzny poprzez trzykrotne ugodzenie pokrzywdzonego ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało zgonem pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 par 1 KK” - podała w komunikacie policja.

„Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratura (art.280 par 1 pkt 4 KPK). Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par 1 KK). Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 par 2 KPK)” – pisano na oficjalnej stronie internetowej policji.

Osoby posiadające informacje dotyczące tego zdarzenia, proszone są o kontakt z Oficerem Dyżurnym KRP Warszawa I, nr tel. 47-72-391-50, Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, tel. 47-72-391-30 lub 47-72-391-32, z prowadzącym postępowanie nr tel. 47-72-391-14 lub numerem alarmowym 112.

Zabójstwo na Nowym Świecie

Stołeczni policjanci prowadzą postępowania dotyczące zabójstwa, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Tuż po godzinie 3 w nocy do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna z ranami kłutymi na plecach. Mimo szybkiej pomocy udzielonej przez pracowników oraz załogę wezwanej na miejsce karetki pogotowia, jego życia nie udało się uratować.

Na nagraniu zarejestrowanym przez kamery monitoringu widać, że w bramie przy Nowym Świecie 28 grupa mężczyzn zaatakowała przechodnia. Z nieoficjalnych ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że sprawcami ataku było trzech lub czterech prawdopodobnie pijanych napastników. Do ataku na mężczyznę miało dojść po tym, gdy stanął on w obronie kobiet. To właśnie po tym mieli go pobić, skopać i zadać ciosy nożem. W pobliżu miejsca, w którym doszło do ataku, bawiło się mnóstwo warszawiaków. Nikt nie zareagował i nie pomógł ofierze.

