Nieletnia „w związku miłosnym” z 50-latkiem? Radni PiS piszą do Trzaskowskiego

Roberta K. zatrzymano podczas ostatnich w tym roku szkolnym zajęć w Wiosce Archeologii Żywej. 50-letni mężczyzna decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu. Polska Agencja Prasowa podała, że jego zarzuty dotyczą obcowania płciowego z 14-letnią dziewczynką. Nastolatka miała twierdzić, że jest z K. „w związku miłosnym”. Prokuratura o podejrzeniu przestępstwa dowiedziała się jeszcze pod koniec marca.

Radni PiS z Targówka Marta Borczyńska i Cezary Wąsik zwrócili uwagę na tę sprawę, ponieważ Robert K. był wiceprezesem fundacji, dotowanej z budżetu obywatelskiego. Oprócz prowadzenia Wioski Archeologii Żywej organizował też zajęcia z dziećmi w domu kultury Świt. Autorzy listu do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego zwracają uwagę, że mimo ciążących na nim podejrzeń, K. jeszcze przez kilka miesięcy pracował z dziećmi.

– Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone kilka miesięcy temu i mimo to Urząd Dzielnicy Targówek cały czas zwlekał z podjęciem działań mających na celu wyjaśnienie współpracy Roberta K. z domem kultury „Świt” – podkreślali. – Z uwagi na lokalne koneksje osób zamieszanych w sprawę zwracamy się do Pana o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu wyjaśnienia tej sprawy oraz wyciągnięcia konsekwencji personalnych – dodawali. Przypomnieli, że obecna dyrektor domu kultury „Świt” zatrudniona została bez konkursu, na okres aż siedmiu lat.

Radni PiS domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy

Borczyńska i Wąsik domagają się od Trzaskowskiego także zwołania w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Dzielnicy. Oczekują, iż odbędzie się ona „z pewnym wyprzedzeniem”, by mogły uczestniczyć w niej media oraz mieszkańcy. Zaapelowali też, by radni Platformy Obywatelskiej nie unikali udziału we wspomnianej sesji.

