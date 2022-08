Policjant kazał dostawcy „wyp******** na Ukrainę”. Został nagrany

Do nieprzyjemnego spotkania ukraińskiego dostawcy z polskim policjantem doszło w okolicy Alei 3 Maja w Warszawie. Młody mężczyzna opowiedział o zdarzeniu dziennikarzom Wirtualnej Polski, którzy odnaleźli jego relację wideo na TikToku.

Chłopak tłumaczył, że jest dostawcą pizzy, a danego dnia ruch był bardzo duży. On sam musiał odebrać zamówienie i przyznawał, że zostawił na ulicy samochód z włączonym silnikiem. Tłumaczył to m.in. słabym akumulatorem. Zaznaczył, że nic nie usprawiedliwia zachowania policjantów, którzy pojawili się na miejscu.

Na nagraniu zdarzenia, które trafiło do mediów społecznościowych, możemy zobaczyć fragmenty interwencji. W pewnym momencie zdenerwowany Ukrainiec rzuca komentarz „taka policja z Polski”, po którym funkcjonariusz staje się agresywny. – Bo ci zaraz w ryj wywalę, ty – mówi mundurowy. Na pytanie „za co?”, odpowiada krótko i brutalnie. – Za jajco. Jak ci się nie podoba, to wyp******** na Ukrainę – powiedział funkcjonariusz.

Mandat pomogli zapłacić pracownicy pizzerii

– Rozumiem, że popełniłem błąd i źle zaparkowałem, ale za to należał mi się mandat. Nie wiem, dlaczego policjanci odzywali się do mnie w taki sposób. Jestem wstrząśnięty całą sytuacją, bo nie mieli do tego prawa – komentował całą sytuację Pavel. Ostatecznie zapłacił mniej niż 600 zł mandatu, których początkowo domagali się policjanci. W opłaceniu kary pomogli mu pracownicy pizzerii.

Poniżej zamieszczamy nagranie zdarzenia. Ostrzegamy, zawiera kilka wulgaryzmów.

W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik policji ze Śródmieścia podinsp. Robert Szumiata potwierdził autentyczność nagrania. Zapewnił, że ustalono już dane obu funkcjonariuszy. Komendant podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec nich.

