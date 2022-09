Filmowy pościg na ulicach Warszawy. Nastolatek uciekał przez Ochotę, Włochy i Bemowo

Sceny niczym z filmu rozegrały się w ostatni poniedziałek na terenie Ochoty, Włoch i Bemowa. Chwilę po 22.00 na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Śmigłowca policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę osobowego peugeota. Prowadzący pojazd zlekceważył sygnały świetlne i dźwiękowe nadawane przez funkcjonariuszy. Rzucił się do brawurowej ucieczki. Jak relacjonował sierż. szt. Jakub Pacyniak, nastolatek pędząc ulicami Ochoty i warszawskich Włoch łamał wielokrotnie przepisy ruchu drogowego, jechał z nadmierną prędkością oraz całą szerokością jezdni.

Swoim zachowaniem pirat drogowy naraził na niebezpieczeństwo osoby postronne i interweniujących mundurowych. Jedna z policjantek w ostatniej chwili zdążyła odskoczyć na pobocze. Wielkie szczęście miała również rowerzystka, którą potrącił uciekinier. Kobieta doznała niewielkich zadrapań. Uszkodzony został jedynie jej jednoślad. Jazda dla kierującego peugeotem zakończyła się na terenie Bemowa przy skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich i Lazurowej, gdzie stracił panowanie nad osobówką i uderzył w sygnalizator drogowy. To nadal nie powstrzymało młodego mężczyzny. Wybiegł z pojazdu i zaczął uciekać pieszo. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów był już w rękach mundurowych.

17-laetk miał już zakaz prowadzenia pojazdów

Kierowcą okazał się 17-latek. Policjanci ustalili, że jest poszukiwany i posiada zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Do analizy pobrano krew w celu sprawdzenia pod kątem środków odurzających. Podczas całej sytuacji żadna z osób nie doznała poważnych obrażeń, również znajdująca się w pojeździe rówieśniczka zatrzymanego.

17-latek usłyszał 4 zarzuty z kodeksu karnego za złamanie sądowego zakazu, niezatrzymania się do kontroli drogowej i czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, stosując tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota

Zgodnie z przepisami osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego ma ukończony 17 rok życia, podlega odpowiedzialności karnej.

