Zabójstwo na Nowym Świecie. Warszawska policja pokazała film z zatrzymania

Stołeczni policjanci wciąż prowadzą postępowania dotyczące zabójstwa, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Wtedy to, tuż po godzinie 3 w nocy, do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna z ranami kłutymi na plecach. Mimo szybkiej pomocy udzielonej przez pracowników oraz załogę wezwanej na miejsce karetki pogotowia, jego życia nie udało się uratować.

Ponad pół roku później w ręce śledczych wpadł kolejny z poszukiwanych w tej sprawie mężczyzn. Służby poinformowały o tym za pośrednictwem Twittera. „Dzisiaj policjanci Wydziału ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw zatrzymali Łukasza G. poszukiwanego w związku z zabójstwem na Nowym Świecie. Podstawą poszukiwań był list gończy wystawiony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie” – przekazali w wiadomości.

Warszawa. Atak nożownika na Nowym Świecie

Na nagraniu zarejestrowanym przez kamery monitoringu widać, że w bramie przy Nowym Świecie 28 grupa mężczyzn zaatakowała przechodnia. Z nieoficjalnych ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że sprawcami ataku było trzech lub czterech prawdopodobnie pijanych napastników. Do ataku na mężczyznę miało dojść po tym, gdy stanął on w obronie kobiet. To właśnie po tym mieli go pobić, skopać i zadać ciosy nożem. W pobliżu miejsca, w którym doszło do ataku, bawiło się mnóstwo warszawiaków. Nikt nie zareagował i nie pomógł ofierze.

List gończy po morderstwie na Nowym Świecie

„8 maja tego roku w Warszawie przy ul. Nowy Świat 30 działając w zamiarze bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu Sebastian W. l. 23 zam. Warszawa i Łukasz G. (to właśnie najnowszy zatrzymany) l. 27 zam. Warszawa dokonali zabójstwa 29-letniego mężczyzny poprzez trzykrotne ugodzenie pokrzywdzonego ostrym narzędziem w klatkę piersiową, co skutkowało zgonem pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 148 par 1 KK” – podała w komunikacie policja.

„Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratura (art.280 par 1 pkt 4 KPK). Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 par 1 KK). Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 par 2 KPK)” – pisano na oficjalnej stronie internetowej policji.

