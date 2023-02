Lokomotywa uderzyła w pociąg. Duże utrudnienia w Warszawie

Do zdarzenia doszło o godz. 10.15 na stacji Warszawa Wschodnia. Jak poinformował serwis rynek-kolejowy.pl na stojący pod semaforem wjazdowym do stacji pociąg Kolei Mazowieckich najechała lokomotywa PKP Intercity. – We wjeżdżający na stację skład Kolei Mazowieckich uderzyła manewrująca lokomotywa. Nikomu nic się nie stało – przekazał w rozmowie z serwisem Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Pociąg Kolei Mazowieckich jechał z Warszawy Centralnej w kierunku Modlina. Serwis podkreśla, że w wyniku zdarzenia nie doszło do wykolejenia.

Lokomotywa najechała na pociąg. Utrudnienia w Warszawie

Spowodowało ono jednak poważne utrudnienia w ruchu pociągów w stolicy. Koleje Mazowieckie wydały przed godz. 12 komunikat w tej sprawie. „Szanowni Państwo, informujemy, że występują utrudnienia w ruchu pociągów (na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia). Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, skróconej relacji lub kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy” – przekazano.

O godz. 13 Jakubowski przekazał, że przywrócono przejezdność torów na stacji Warszawa Wschodnia i „sytuacja rozkładowa będzie się od tej pory stabilizowała”.

Służby wyjaśniają przyczyny zdarzenia

Przyczynę zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. „Aktualnie pod uwagę brane są dwa scenariusze. Jednym z nich jest, że jeden ze składów znalazł się nie na tym torze, drugi, że doszło do najechania” – poinformował na Facebooku profil „Reporter miejski”. Opublikował też nagranie z miejsca zdarzenia, na którym widać lokomotywę i pociąg oraz pracujące służby.

Z kolei asp. szt. Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji przekazał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że „pociągi się dotknęły”, ale „nie wiadomo, dlaczego znalazły się na jednym torze”.

