Komunikacja miejska w Warszawie. Zmiany rozkładu na Wielkanoc

Warszawski Transport Publiczny wprowadził zmiany rozkładu jazdy w związku z nadchodzącą Wielkanocą. Dotyczy to wszystkich połączeń — autobusowych, tramwajowych oraz metra. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w warszawskiej komunikacji miejskiej.

Nowy rozkład jazdy na Wielkanoc

Dzisiaj pojawiły się pierwsze zmiany w kursowaniu autobusów. Dotyczą one linii 114, kursującej na trasie Bródno-Podgrodzie – Młociny-UKSW W dni nauki akademickiej zawieszone zostają wszystkie kursy wykonywane na tej trasie. W weekend linia 114 kursować będzie bez zmian, zgodnie ze swoim stałym rozkładem.

Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Zmiany w komunikacji

Większe zmiany w kursowaniu transportu publicznego odczujemy już w Wielki Czwartek. Zawieszone zostaną linie autobusowe 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379 oraz E-2. Linia 196 oraz 200 nie będzie kursować przez cały okres świąt, aż do środy, 12 kwietnia. Przez te trzy dni zawieszone zostaną także linie 121, 142, 150, 152, 163, 164, 201, 211, 226, 401, 502, 522.

Oprócz tego trasa L24 zostaje zmodyfikowana i nie będzie dojeżdżać do pętli Długa. Zostaje wyłącznie na trasie Zgoda (Piaseczno) – Kazimierzowska. Udostępniony został również zupełnie nowy rozkład świąteczny dla linii 105, 106, 125, 131, 135, 194, 226, 500, 509, 518 oraz 523.

W przypadku metra i linii tramwajowych zmniejszono częstotliwość kursów. Tramwaje w godzinach szczytu kursować będą co 5 lub co 10 minut (zwykle jeżdżą co 4 lub co 8 minut). W międzyszczycie natomiast jeździć będą co 7,5 minuty lub co 15 minut (przy normalnym rozkładzie co 6 lub 12 minut).

W godzinach szczytu zmniejszona zostanie również częstotliwość przejazdów metra. Linia M1 jeździć będzie co 2:50 min, natomiast M2 co 3:30 min.

Wielka Sobota ze specjalną linią autobusową

W Wielką Sobotę linia 193 kursować będzie zgodnie ze swoim rozkładem specjalnym. Będzie ona obowiązywać wyłącznie tego dnia, gdyż w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny autobus 193 zostanie zawieszony.

Sobota to również czas, kiedy zostanie uruchomiona specjalna linia autobusowa C40 na trasie Metro Młociny do przystanku Cmentarz Północny-Brama Zachodnia. Przejeżdżać będzie przez al. gen. Wittek, Pułkową, Dzierżoniowską, Żubrową, Wóycickiego, Wólczyńską, Estrady i Dziekanowską. Dopuszcza się trasę alternatywną bezpośrednio z Pułkowej do Wóycickiego.

Wielkanoc i Lany Poniedziałek: nie tylko świąteczny rozkład jazdy

Większość linii dziennych kursować będzie według świątecznego rozkładu jazdy. Autobusy nocne z niedzieli na poniedziałek jeździć będą według rozkładu weekendowego. Wszystkie kursy nocne z poniedziałku na wtorek natomiast obsługiwane będą według rozkładu niedzielnego.

Dodatkowo zawieszone zostają kolejne linie autobusowe (102, 107, 117, 118, 119, 125, 126, 129, 139, 156, 168, 182, 187, 188, 219, 221, 222, 228, 233, 234, 249, 256, 512, 514, 516 oraz Z76).

Linie 106, 109, 112, 122, 133, 136, 141, 152, 153, 156, 170, 172, 177, 189, 194, 207, 212, 255, 163, 523 oraz 527 otrzymały specjalny rozkład. Dodatkowo kilka linii autobusowych jeździć będzie na zmienionych trasach.

Linia 131 nie dojeżdża do pętli Wilanów, kończy kurs na przystanku Sadyba;

nie dojeżdża do pętli Wilanów, kończy kurs na przystanku Sadyba; Linia 134 w obu kierunkach wydłuża swoją trasę o odcinek Kąty Grodziskie — Zdziarska — Chudoby i zawraca na pętli Augustów, by tą samą drogą wyjechać na Ruskowy Bród;

w obu kierunkach wydłuża swoją trasę o odcinek Kąty Grodziskie — Zdziarska — Chudoby i zawraca na pętli Augustów, by tą samą drogą wyjechać na Ruskowy Bród; Linia 154 w kierunku P+R Al. Krakowska oraz na kilku kursach do Dworca Zachodniego przejeżdżać będzie również przez przystanek Instalatorów;

w kierunku P+R Al. Krakowska oraz na kilku kursach do Dworca Zachodniego przejeżdżać będzie również przez przystanek Instalatorów; Linia 164 została skrócona przez zlikwidowanie odcinka EC Siekierki — Wilanów;

została skrócona przez zlikwidowanie odcinka EC Siekierki — Wilanów; Linia 194 w kierunku Cmentarz Wolski wydłuża swoją trasę o odcinek Zdobnicza – Wałownicka — Potrzebna, a następnie na rondzie za przystankiem Wagonownia wraca tą samą trasą w kierunku przystanku Dźwigowa;

w kierunku Cmentarz Wolski wydłuża swoją trasę o odcinek Zdobnicza – Wałownicka — Potrzebna, a następnie na rondzie za przystankiem Wagonownia wraca tą samą trasą w kierunku przystanku Dźwigowa; Linia 218 została wydłużona o odcinek Woronicza — Spartańska, a zawracać będzie za skrzyżowaniem na ulicy Olimpijskiej;

została wydłużona o odcinek Woronicza — Spartańska, a zawracać będzie za skrzyżowaniem na ulicy Olimpijskiej; Linia 251 wydłużona o odcinek Warszawska — Borowa – Prawdziwka, a następnie zawrotka przed skrzyżowaniem z ulicą Muchomora;

wydłużona o odcinek Warszawska — Borowa – Prawdziwka, a następnie zawrotka przed skrzyżowaniem z ulicą Muchomora; Linia 521 nie dojeżdża do przystanku Szczęśliwice. Kończy swój kurs na przystanku Wiatraczna.

Większość linii tramwajowych kursować będzie według świątecznego rozkładu jazdy. Dodatkowo uruchomiono specjalne rozkłady dla linii 1, 2, 9, 17, 22 i 33. Linia 13, 28 oraz 31 zostaje zawieszona na czas świąt. Oprócz tego linia 78 otrzymała wydłużenie trasy na odcinku al. Niepodległości — Nowowiejska — Krzywickiego — Filtrowa — Plac Narutowicza.

Metro w nocy z 10 na 11 kwietnia nie będzie miało specjalnej nocnej linii. Od godziny 6:00 do 23:00 linia M1 jeździć będzie średnio co 6-7 minut, a linia M2 według niedzielnego rozkładu jazdy. W godzinach od 5:00 do 6:00 oraz po 23:00 obie linie metra jeździć będą co około 10 minut.

Czytaj też:

Lepiej jechać samochodem czy komunikacją? Co bardziej się opłaca – sprawdź samCzytaj też:

Wołodymyr Zełenski w Warszawie. Znamy plan wizyty