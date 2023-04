W środę w Warszawie zawyją syreny. Powód jest szczególny

Syreny uruchomione zostaną w stolicy na polecenie Rafała Trzaskowskiego, a ciągły sygnał dźwiękowy trwał będzie minutę. Przypomną one o 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Nie będzie to jedyny symboliczny sposób upamiętnienia powstania w Warszawie. Po raz kolejny żółte żonkile rozdawać będą wolontariusze z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Prezydenci Niemiec i Izraela na obchodach

W organizowanych w Warszawie obchodach udział weźmie zarówno prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, jak i prezydent Izraela Isaac Herzog – zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

– Myślę, że będzie to dobra okazja do dyskusji pomiędzy trzema prezydentami o kwestiach polityczno-historycznych – powiedział Przydacz. Minister odniósł się również do samego powstania. – W Warszawie miały miejsca dwa powstania: powstanie w getcie warszawskim i powstanie warszawskie, oba są równie dla Pana Prezydenta ważne – zaznaczył Przydacz.

Uroczystości w Warszawie

Główna część uroczystości odbywać ma się przed pomnikiem Bohaterów Getta. Ponadto we wtorek, 18 kwietnia, otwarta zostanie przygotowana specjalnie na obchody rocznicy wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Wokół nas morze ognia”. Wydarzenia związane z rocznicą będą trwały jednak przez dłuższy czas, a cała lista wydarzeń dostępna jest na stronie muzeum.

80. rocznica powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja i było pierwszym powstaniem w okupowanej Europie. Jego bezpośrednią przyczyną była decyzja Heinricha Himmlera, dowódcy SS, o likwidacji getta. W momencie powstania w jego murach mieszkało około 40 tysięcy osób.

Czytaj też:

Przepychanki, wyzwiska, płatne miejsca w kolejce. Takie są realia warszawskiego urzęduCzytaj też:

„To narusza istotę prawa wyborczego”. Poważna interwencja RPO przed wyborami