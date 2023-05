Półnagi mężczyzna w centrum Warszawy zaatakował policjantów siekierą. Są zarzuty

We wczesnych godzinach popołudniowych we wtorek 2 maja w okolicach Mostu Poniatowskiego w Warszawie doszło do groźnego incydentu. Patrol policji został zaatakowany przez mężczyznę uzbrojonego w siekierę. Na szczęście agresor został w porę obezwładniony, a stróże prawa nie odnieśli żadnych obrażeń.

Atak siekierą przed meczem

Wzmocnione siły zabezpieczały wówczas okolicę, ponieważ tego dnia na Stadionie Narodowym odbywał się mecz finałowy Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. – Do ataku na policjantów doszło podczas kontroli drogowej w Warszawie. W tej chwili trwają czynności z zatrzymanym – informował nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Jak wynikało z nieoficjalnych ustaleń, zatrzymany nie był kibicem i nie wybierał się na finał Pucharu Polski. Nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Policja zaznaczała jednak, że trzeba poczekać na wynik badania na obecność narkotyków. Jeszcze 4 maja, kiedy sprawę opisywał PAP, rezultat testu nie był znany dziennikarzom.

Zarzuty dla awanturnika z siekierą

Podano jednak, że mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Śródmieście-Północ usłyszał kilka zarzutów. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, dotyczyły one czynnej napaści na policjantów, zniszczenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy oraz wymuszenia wierzytelności. Decyzją sądu mężczyzna został zatrzymany w areszcie na trzy miesiące.

