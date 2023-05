Rosjanie planują obchody Dnia Zwycięstwa w Warszawie. Wystąpili o „organizację ochrony porządku publicznego”

W czasie ubiegłorocznych obchodów Dnia Zwycięstwa ambasador Rosji Siergiej Andriejew pojawił się na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Czekali tam na niego ukraińscy aktywiści protestujący przeciwko rosyjskiej inwazji. W pewnym momencie w kierunku dyplomaty poleciały pojemniki z czerwoną farbą.

Na incydent zareagowało rosyjskie MSZ. „Burzenie pomników bohaterów II wojny światowej, bezczeszczenie grobów, a teraz zakłócanie ceremonii składania kwiatów w tym świętym dla każdego przyzwoitego człowieka dniu, dowodzi tego, co i bez tego jest oczywiste – Zachód zmierza do reinkarnacji faszyzmu” – oświadczyła rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa. Zapowiedziała też, że Rosjanie nie dadzą się „zastraszyć”. „Mieszkańcy Europy powinni przestraszyć się własnego odbicia w lustrze” – dodała.

Dzień Zwycięstwa. Andriejew zamierza złożyć wieniec

Z informacji Onetu wynika, że również w tym roku Andriejew zamierza pojawić się na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. „9 maja Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew wraz z pracownikami rosyjskiej Ambasady planuje złożyć wieńce na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Tego że dnia odbędzie się przyjęcie dyplomatyczne z okazji Dnia Zwycięstwa” (pisownia oryginalna – red.)„ – poinformowała Onet rosyjska ambasada w Warszawie.

Rosjanie przekazali też, że jeszcze w kwietniu wysłali notę do polskiego MSZ, w której poinformowali o swoich planach i „zwrócili się z prośbą do władz polskich o organizację ochrony porządku publicznego”.

MSZ „nie rekomendowało, by uroczystości się odbyły”

Rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina potwierdził, że nota wpłynęła do resortu i poinformował, że „MSZ nie rekomendowało, by w/w uroczystości się odbyły” — przekazał. „Co do pozostałych kwestii, to Cmentarz — Mauzoleum nie jest w jurysdykcji MSZ” — dodał rzecznik. Formalnie cmentarzem zarządza wojewoda mazowiecki.

Z kolei rzeczniczka urzędu miasta Warszawy przekazała, że do ratusza nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące zgromadzenia w tym miejscu 9 maja, jednocześnie zaznaczając, że do złożenia kwiatów na cmentarzu nie jest wymagana zgoda. – Dotarły do nas natomiast nieoficjalne informacje, że planowane są tam uroczystości z udziałem ambasadora Rosji, więc ze względu na to, że może to wzbudzać jakieś protesty, przekazaliśmy tę informację policji – przekazała Monika Beuth.

Czytaj też:

9 maja będzie w Ukrainie Dniem Europy. Zełenski zmienia kalendarz świątCzytaj też:

Niespokojna noc w Ukrainie. Rosjanie uderzyli w przededniu Dnia Zwycięstwa