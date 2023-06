Od 11 czerwca nowy rozkład Kolei Mazowieckich. Obowiązywać będzie przez całe lato

O pracach na stacji Warszawa Zachodnia i przebudowie linii średnicowej wiemy od dawna. Jednak teraz z powodu kolejnych remontów dojdzie do zmiany rozkładu jazdy pociągów podmiejskich. Część przejazdów ze wschodu zakończy kurs na stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion. Pociągi jadące od zachodu, swoje trasy zakończą lub rozpoczną na stacjach:



Warszawa Zachodnia;

Warszawa Główna;

Warszawa Gdańska.

Warszawa: zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Nowy rozkład jazdy obowiązywać będzie od 11 czerwca do 2 września. Od 25 czerwca do 2 września ruch kolei podmiejskiej odbywać się będzie linią dalekobieżną. Dodatkowo utrudnienia pojawią się w dniach 20-24 czerwca oraz 21 sierpnia-2 września. Wtedy to linie Warszawa — Radom i Warszawa — Działdowo będą częściowo odwołane. Niektóre z nich wyjadą na trasę skróconą.

Dodatkowe linie Kolei Mazowieckich

Zmiany na linii średnicowej niosą ze sobą również pewne pozytywy. Od 11 czerwca uruchomione zostaną pociągi Kolei Mazowieckich na trasie Ostrołęka — Chorzele. Będzie to reaktywacja połączeń kolejowych na linii nieczynnej od ponad 20 lat. Na tej trasie kursować będzie łącznie 8 par pociągów.

Dodatkowo od 24 czerwca wracają dwa wakacyjne pociągi nad morze. Dotyczy to pociągu "Słoneczny" do Ustki oraz weekendowej trasy do Trójmiasta.

Prace na liniach pod Warszawą

W Warszawie i okolicach cały czas trwają prace związane z wymianą systemu sterowania ruchem. Z tego też powodu na wielu stacjach regularnie zmieniane będą rozkłady jazdy. Przedstawiamy kilka z nich.

Linia R2 Warszawa — Łuków



Od 21 czerwca pociągi ponownie będą mogły zaczynać i kończyć bieg w Mińsku Mazowieckim.

Od 11 lipca na mapę kolejową powróci stacja Mrozy.

Od 21 sierpnia rozpocznie się etap wymiany urządzeń na stacji Sulejówek Miłosna oraz na odcinku Mińsk Mazowiecki — Sulejówek — Warszawa Rembertów. Odwołane zostaną wszystkie pociągi SKM oraz niektóre KM na trasie Warszawa — Sulejówek.

W dniu zmian pierwszy i ostatni pociąg KM zastąpiony zostanie linią autobusową.

Linia R3 Warszawa — Łowicz Główny



Od 9 lipca między Ożarowem Mazowieckim a Warszawą Gołąbki pociągi wrócą na oba tory.

Od 8 do 15 lipca ruch jednotorowy obowiązywać będzie również na trasie Błonia — Warszawa Gołąbki.

Od 15 lipca stacja Ożarów Mazowiecki powróci do pełnej funkcjonalności.

Linia R7 Warszawa — Dęblin



Od 12 czerwca wznowiony zostanie ruch w kierunku Warszawy, z pominięciem stacji Olszynka Grochowska. Kilka połączeń na tej trasie zostanie jednak odwołana.

Linia R8 Warszawa — Skarżysko-Kamienna



Od 24 czerwca do 28 lipca na trasie Rożki — Jastrząb dojdzie do zamknięcia szlaku. Spowodowane jest to budową peronu. Ruch odbywać się będzie na jednym czynnym torze.

Od 26 sierpnia do 2 września na odcinku Radom — Rożki odbędzie się całkowite zamknięcie toru nr 2.

Linia R81 Dęblin — Radom



Od 12 czerwca do 11 sierpnia zamknięty zostanie tor nr 2 na odcinku Dęblin — Zajezierze k. Dęblina.

Od 16 sierpnia do 2 września zamknięty zostanie jeden tor na odcinku Jedlina Letnisko — Radom Wschodni.

Linia R82 Drzewica — Radom



Od 11 do 15 czerwca ruch jednotorowy na odcinku Drzewica — Przysucha.

Od 16 czerwca do 2 września zamknięcie jednego toru na odcinku Przysucha — Wolanów.

Nowy rozkład pociągów Kolei Mazowieckich dostępny jest na stronie przewoźnika.

