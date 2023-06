Marsz 4 czerwca, OWF i Bieg Ursynowa. Zmiany w ruchu i utrudnienia dla warszawiaków

Policja informuje, że od piątku część ulic Warszawy zostanie zamknięta. Spowodowane jest to licznymi imprezami odbywającymi się przez cały weekend w mieście. Wśród nich wymienić należy Orange Warsaw Festival czy marsz 4 czerwca. Sprawdźmy, które miejsca powinniśmy omijać w te dni i jak kursuje komunikacja miejska.

3-4 czerwca: Orange Warsaw Festival

W piątek i w sobotę na Torze Służewiec odbędzie się Orange Warsaw Festival. Od lat gromadzi on tysiące miłośników muzyki chcących zobaczyć na żywo gwiazdy światowego formatu.

Aby ułatwić dojazd na teren festiwalu, uruchomiona zostanie na ten czas specjalna linia autobusowa. Linia nr 300 kursować będzie od godziny 14:30 do północy. Jej trasa to: Metro Wilanowska — al. Wilanowska — Puławska — Wyścigi.

Po koncercie, około godziny 23:00 zostanie uruchomiona linia „Do metra”. Będzie obsługiwała jednokierunkowo trasę Wyścigi — Puławska — Romera — Surowieckiego — al. KEN — Metro Ursynów.

Na pierwszej linii metra pociągi będą zatrzymywać się na stacjach co 7-8 minut. Taka częstotliwość zaplanowana jest aż do godziny 3:30. Oprócz tego dla linii 504 uruchomiony zostanie przystanek Wyścigi. Wszystkie przejazdy dla uczestników OWF są bezpłatne (za okazaniem opaski festiwalowej).

Do niedzieli do godziny 10:00 na niektórych ulicach nie będzie można pozostawiać samochodu. Zakaz parkowania obowiązywać będzie od ulicy Pallutha i Rzymowskiego do bram Toru Służewiec.

W trakcie festiwalu nie będzie możliwe także dojechanie w al. Wyścigową. Dotyczy to zarówno przejazdu od ul. Puławskiej, jak i od ul. Pallutha. Za bramą Toru Służewiec, na prawym pasie jezdni ul. Puławskiej w kierunku Piaseczna, wyznaczony zostanie tymczasowy parking w formule Kiss&Ride. Parking działać będzie:

od 2 czerwca, od godziny 15:00 do 3 czerwca do godziny 3:00;

od 3 czerwca od godziny 15:00 do 4 czerwca do godziny 3:00.

3 czerwca: parada rowerzystów

W sobotę, 3 czerwca odbywa się Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji odbędzie się okolicznościowy przejazd jednośladami i piknik promujący te pojazdy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 na placu Zamkowym. Stamtąd rowerzyści przejadą na Osiedle Jazdów, gdzie odbywać się będzie druga część imprezy.

Przejazd cyklistów zajmie niespełna dwie godziny. W tym czasie na trasie ich przejazdu może wystąpić czasowe wstrzymanie ruchu. Trasa parady zaplanowana jest ulicami: Miodową, Senatorską, placem Teatralnym i ponownie ul. Senatorską. Następnie przejedzie przez plac Bankowy, al. Solidarności, mostem Śląsko-Dąbrowskim i ponownie wjedzie w al. Solidarności.

Dalsza część trasy to ul. Targowa, al. Zieleniecka, rondo Waszyngtona aleją i mostem Poniatowskiego. Po wjeździe w Aleje Jerozolimskie grupa ruszy przez rondo Dmowskiego, ul. Marszałkowską, Królewską, Grzybowską do al. Jana Pawła II. Później przez rondo ONZ uda się w ul. Prostą, rondem Daszyńskiego, ul. Towarową przez plac Zawiszy. Ostatni odcinek ciągnie się od Alei Jerozolimskich, przez rondo Dmowskiego, ul. Marszałkowską, plac Konstytucji, ul. Piękną i Jazdów.

3 czerwca: KSW Colosseum 2 w PGE Narodowym

3 czerwca na Stadionie PGE Narodowym odbywać się będzie gala KSW. W związku z tym od godziny 17:00 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Obowiązywać będą do niedzieli do godziny 3:00. Jedna ze zmian dotyczy przystanku Wybrzeże Szczecińskie. Dla linii 146 i 147 stanie się on przystankiem stałym.

W przypadku zamknięcia przejazdu na odcinku Zamoście — Wybrzeże Szczecińskie, planowana jest trasa objazdowa. Zorganizowana zostanie dla linii 102, 125, 146, 147 i 202. Większość z nich skierowana zostanie na trasę Targowa — Kijowska — Dw. Wschodni. Autobusy 146 i 147 między przystankiem Zamoyskiego a rondem Waszyngtona zatrzymają się na al. Zielenieckiej i przystanku Targowa.

Po zakończeniu wydarzenia uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509. Autobus będzie jeździć na trasie Rondo Waszyngtona — al. Zieleniecka — Winnica lub Rondo Waszyngtona — Gocław. Realizacja dodatkowych przejazdów zależeć będzie od dyspozycji Nadzoru Ruchu.

Na linię wyjadą również dodatkowe tramwaje linii 9 i 26. Obie linie jeździć będą ze zmienioną trasą. Linia 9 kursować będzie w kierunku Gocławek — al. Waszyngtona — al. Zieleniecka. Linia 26 natomiast przejedzie al. Zieleniecką — Targową, a następnie swoją stałą trasą do Metra Młociny.

4 czerwca: 14 Bieg Ursynowa

4 czerwca w godzinach 8:00-11:00 odbędzie się impreza biegowa na Ursynowie. Na czas wydarzenia wykorzystana zostanie al. KEN od ul. B. Bartóka do ul. Płaskowickiej. W przypadku braku możliwości przejazdu zaplanowano trasy objazdowe dla linii:



136 – w kierunku krańca Natolin Płn .: od skrzyżowania Dereniowa/Gandhi: Dereniowa – Płaskowickiej – zawrotka na rondzie K. Krahelskiej – NATOLIN PŁN. 22.

W kierunku krańca Ostroroga : NATOLIN PŁN. 22 – Płaskowickiej – Dereniowa – Ciszewskiego – Pileckiego – Herbsta – Romera – Puławska – Rzymowskiego i dalej własną trasą.

.: od skrzyżowania Dereniowa/Gandhi: Dereniowa – Płaskowickiej – zawrotka na rondzie K. Krahelskiej – NATOLIN PŁN. 22. : NATOLIN PŁN. 22 – Płaskowickiej – Dereniowa – Ciszewskiego – Pileckiego – Herbsta – Romera – Puławska – Rzymowskiego i dalej własną trasą. 148 i 185 – w obu kierunkach : od skrzyżowania Gandhi/Dereniowa: Dereniowa – Płaskowickiej – Cynamonowa – Gandhi i dalej własną trasą.

: od skrzyżowania Gandhi/Dereniowa: Dereniowa – Płaskowickiej – Cynamonowa – Gandhi i dalej własną trasą. 179 – w kierunku krańca Ursynów Płn .: od skrzyżowania Rosoła/Płaskowickiej: Płaskowickiej – Dereniowa – Gandhi – Płaskowickiej – Roentgena – Pileckiego – Herbsta – Romera – Surowieckiego – zawrotka na rondzie Budowniczych Ursynowa – ZAOLZIAŃSKA 01.

W kierunku krańca Os. Kabaty : ZAOLZIAŃSKA 01 – Surowieckiego – Romera – Herbsta – Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej – Rosoła i dalej własną trasą.

.: od skrzyżowania Rosoła/Płaskowickiej: Płaskowickiej – Dereniowa – Gandhi – Płaskowickiej – Roentgena – Pileckiego – Herbsta – Romera – Surowieckiego – zawrotka na rondzie Budowniczych Ursynowa – ZAOLZIAŃSKA 01. : ZAOLZIAŃSKA 01 – Surowieckiego – Romera – Herbsta – Pileckiego – Roentgena – Płaskowickiej – Gandhi – Dereniowa – Płaskowickiej – Rosoła i dalej własną trasą. 193 – w kierunku krańca Ursynów Płn .: od skrzyżowania Ciszewskiego/Cynamonowa: Cynamonowa – MAGELLANA 01.

W kierunku krańca Bokserska : MAGELLANA 01 – Cynamonowa – Gandhi – Rosoła – Ciszewskiego i dalej własną trasą.

.: od skrzyżowania Ciszewskiego/Cynamonowa: Cynamonowa – MAGELLANA 01. : MAGELLANA 01 – Cynamonowa – Gandhi – Rosoła – Ciszewskiego i dalej własną trasą. 209 – w kierunku krańca Ursynów Płd .: od ronda Webera: zawrotka na rondzie Webera – Herbsta – DUNIKOWSKIEGO 02.

W kierunku krańca Dawidy: DUNIKOWSKIEGO 02 – Herbsta i dalej własną trasą.

.: od ronda Webera: zawrotka na rondzie Webera – Herbsta – DUNIKOWSKIEGO 02. DUNIKOWSKIEGO 02 – Herbsta i dalej własną trasą. 217 – w kierunku krańca Natolin Płn .: od skrzyżowania Cynamonowa/Gandhi: Gandhi (w prawo) – POLINEZYJSKA 03.

W kierunku krańca Metro Wilanowska : POLINEZYJSKA 03 – Gandhi – Rosoła – Branickiego i dalej własną trasą.

.: od skrzyżowania Cynamonowa/Gandhi: Gandhi (w prawo) – POLINEZYJSKA 03. : POLINEZYJSKA 03 – Gandhi – Rosoła – Branickiego i dalej własną trasą. 239 – w kierunku krańca Ursynów Płd. : od ronda Webera: Herbsta – DUNIKOWSKIEGO 02.

W kierunku krańca Krasnowola : DUNIKOWSKIEGO 02 – Herbsta i dalej własną trasą.

: od ronda Webera: Herbsta – DUNIKOWSKIEGO 02. : DUNIKOWSKIEGO 02 – Herbsta i dalej własną trasą. 263 – w kierunku krańca Centrum Onkologii : od skrzyżowania Płaskowickiej/Cynamonowa: Płaskowickiej – Dereniowa – Ciszewskiego i dalej własną trasą.

W kierunku krańców Stegny/Syta : od skrzyżowania Gandhi/Dereniowa: Dereniowa – Płaskowickiej – Branickiego i dalej własną trasą.

: od skrzyżowania Płaskowickiej/Cynamonowa: Płaskowickiej – Dereniowa – Ciszewskiego i dalej własną trasą. : od skrzyżowania Gandhi/Dereniowa: Dereniowa – Płaskowickiej – Branickiego i dalej własną trasą. 503 – w kierunku krańca Natolin Płn .: od skrzyżowania Gandhi/Cynamonowa: Cynamonowa – Płaskowickiej – NATOLIN PŁN. 08.

W kierunku krańca Konwiktorska : NATOLIN PŁN. 08 – zawrotka na rondzie K. Krahelskiej – Płaskowickiej – Cynamonowa – Gandhi i dalej własną trasą.

.: od skrzyżowania Gandhi/Cynamonowa: Cynamonowa – Płaskowickiej – NATOLIN PŁN. 08. : NATOLIN PŁN. 08 – zawrotka na rondzie K. Krahelskiej – Płaskowickiej – Cynamonowa – Gandhi i dalej własną trasą. 715 i 737 – w kierunku krańca Ursynów Płd.: od ronda Webera: Romera – Puławska – Dolina Służewiecka – al. Rodowicza „Anody” – URSYNÓW PŁN.

W kierunku krańców P+R Al. Krakowska, Cm. Południowy-Brama Płd.: URSYNÓW PŁN. – B. Bartóka – Surowieckiego – Romera – Herbsta i dalej własną trasą.

4 czerwca: V Bieg Wolności w Ursusie

W niedzielę odbędzie się V Bieg Wolności w Ursusie. Z tego powodu zamknięta zostanie część ulic. Od godziny 5:00 do 14:00 nie będzie możliwy wjazd na pętlę Ursus-Ratusz. W godzinach od 9:30 do 10:30 zablokowana zostanie także ulica Traktorzystów. Linie 194, 207 i 228 zostaną skierowane na inne trasy.

Autobus 207 będzie miał skróconą trasę do przystanku Habicha. W przypadku linii 228 trasa zakończy się na przystanku Zajezdnia Ursus Płn. Z tego miejsca ruszy w kierunku przystanku Szamoty, a następnie Traktorzystów.

Zmiana kursu linii 194 obowiązywać będzie tylko na czas zamknięcia ul. Traktorzystów. Wtedy autobus przejedzie przystankami: CM. WOLSKI – … – al. 4 czerwca 1989 r. – Szamoty – Posag 7 Panien – Gierdziejewskiego – rondo Emilii Malessy „Marcysi” – Lalki – Jagiełły – Wojciechowskiego – … – PKP GOŁĄBKI.

4 czerwca: Święto Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej

W niedzielę w rejonie Świątyni Opatrzności Bożej zaplanowane jest wydarzenie związane ze Świętem Dziękczynienia. W godzinach od 7:30 do 12:00 odbędzie się procesja z pl. Piłsudskiego ciągiem ulic: pl. Piłsudskiego – Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej.

Z tego tytułu wprowadzona zostanie zmiana rozkładu niektórych linii. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe. Trasy zaplanowane są w zależności od postępu procesji. Dokładny rozkład znajdziemy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

4 czerwca: Wielki Marsz

4 czerwca przez centrum Warszawy przejdzie marsz zorganizowany przez Donalda Tuska. Uczestnicy manifestacji zaczną się zbierać już o godzinie 11:00 na placu Na Rozdrożu. Przemarsz natomiast ruszy o godzinie 12:00. Zaplanowano przejście trasą:



plac Na Rozdrożu;

plac Trzech Krzyży;

rondo de Gaulle'a;

Nowy Świat;

Krakowskie Przedmieście;

plac Zamkowy.

Wydarzenie zakończy się najprawdopodobniej o godzinie 18:00.

W zależności od liczby uczestników policja może zdecydować się na zamknięcie niektórych ulic. Wtedy to mogą nastąpić zmiany w trasie linii tramwajowych: 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26 oraz D.

Rozkład zmieni się również na liniach autobusowych: 100, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521 i 522.

