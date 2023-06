Od soboty zmiany w komunikacji miejskiej. Rusza wakacyjny rozkład

Od 24 czerwca do 3 września w Warszawie obowiązywać będzie zmieniony rozkład jazdy. Niektóre linie autobusowe zostaną zawieszone. W zamian zacznie kursować weekendowa linia, która połączy Kabaty z Ogrodem Botanicznym PAN na osiedlu Powsin.

Rozkład jazdy autobusów. Zawieszone linie

W trakcie wakacji niektóre linie autobusowe zostaną zastąpione innymi połączeniami ze zmienioną trasą.



Linia 109 zostanie zastąpiona linią 517;

Linia 233 zostanie zastąpiona linią 211;

Linia 328 zostanie zastąpiona linią 331 i 414;

Linia Z-4 zostanie zastąpiona linią 118.

Odwołane są również przejazdy linii 192, 196, 249, 320, 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815 oraz E-2. W tygodniu nie będą kursować także autobusy linii 114, 121, 142, 150, 152, 164, 226, 401, 502 oraz 522.

Rozkład jazdy autobusów. Zmiany w godzinach szczytu

Oprócz zawieszenia kursowania niektórych linii, niektóre jeździć będą tylko w godzinach szczytu. Linia 308 wyjedzie na trasę wyłącznie w szczycie porannym. Poza godzinami szczytów nie ujrzymy na ulicach autobusów linii 411, 256 oraz Z-1. Dodatkowo 256 oraz Z-1 nie będzie jeździć również w weekendy i święta.

Rozkład jazdy autobusów. Zmiana trasy

Od soboty niektóre linie jeździć będą na zmienionych trasach. Zgodnie z komunikatem WTP:

linia 107 zostanie skierowana na trasę skróconą (ESPERANTO – … – Czerniakowska — Chełmska — CHEŁMSKA 05);

zostanie skierowana na trasę skróconą (ESPERANTO – … – Czerniakowska — Chełmska — CHEŁMSKA 05); linia 118 zostanie skierowana na trasę wydłużoną (MARIENSZTAT – … – pl. Konstytucji — Waryńskiego — Puławska — DWORKOWA);

zostanie skierowana na trasę wydłużoną (MARIENSZTAT – … – pl. Konstytucji — Waryńskiego — Puławska — DWORKOWA); linia 151 zostanie skierowana na trasę skróconą (RECHNIEWSKIEGO – … – al. Armii Ludowej — Waryńskiego — METRO POLITECHNIKA);

zostanie skierowana na trasę skróconą (RECHNIEWSKIEGO – … – al. Armii Ludowej — Waryńskiego — METRO POLITECHNIKA); linia 211 w wybranych kursach skierowana zostanie na trasę wydłużoną (ŚWIDERSKA – … – Sprawna — Aluzyjna — Modlińska — Przyrzecze (powrót: Przyrzecze — Gąsiorowskiej — Główna — Modlińska) — Bukowska — Kępa Tarchomińska — KĘPA TARCHOMIŃSKA);

w wybranych kursach skierowana zostanie na trasę wydłużoną (ŚWIDERSKA – … – Sprawna — Aluzyjna — Modlińska — Przyrzecze (powrót: Przyrzecze — Gąsiorowskiej — Główna — Modlińska) — Bukowska — Kępa Tarchomińska — KĘPA TARCHOMIŃSKA); linia 234 zostanie skierowana na trasę wydłużoną (AUGUSTÓW – … – Daniszewska — Annopol — Odlewnicza — Marywilska — Wysockiego — Bazyliańska — Kondratowicza — METRO BRÓDNO);

zostanie skierowana na trasę wydłużoną (AUGUSTÓW – … – Daniszewska — Annopol — Odlewnicza — Marywilska — Wysockiego — Bazyliańska — Kondratowicza — METRO BRÓDNO); linia 331 w wybranych kursach skierowana zostanie na trasę zmienioną (LOTNISKO CHOPINA – … – Wirażowa – Poleczki – Osmańska – zawrotka na pętli OSMAŃSKA-DHL – Osmańska – Poleczki – Chodzonego – … – METRO WILANOWSKA);

w wybranych kursach skierowana zostanie na trasę zmienioną (LOTNISKO CHOPINA – … – Wirażowa – Poleczki – Osmańska – zawrotka na pętli OSMAŃSKA-DHL – Osmańska – Poleczki – Chodzonego – … – METRO WILANOWSKA); linia 401 zostanie skierowana na trasę skróconą (URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Wałbrzyska — Rolna — METRO SŁUŻEW);

zostanie skierowana na trasę skróconą (URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Wałbrzyska — Rolna — METRO SŁUŻEW); linia 411 zostanie skierowana na trasę skróconą (METRO POLITECHNIKA – … – Bora-Komorowskiego — GOCŁAW);

zostanie skierowana na trasę skróconą (METRO POLITECHNIKA – … – Bora-Komorowskiego — GOCŁAW); linia 414 zostanie skierowana na trasę wydłużoną (BRÓDNO-PODGRODZIE – … – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecka — Instalatorów — INSTALATORÓW);

zostanie skierowana na trasę wydłużoną (BRÓDNO-PODGRODZIE – … – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Grójecka — Instalatorów — INSTALATORÓW); linia 517 zostanie skierowana na trasę wydłużoną (URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR 07 lub TORWAR 07 – Łazienkowska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Grójecka – … – URSUS-NIEDŹWIADEK);

zostanie skierowana na trasę wydłużoną (URSUS-NIEDŹWIADEK – … – Grójecka – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Książęca – Rozbrat – Górnośląska – Solec – Łazienkowska – TORWAR 07 lub TORWAR 07 – Łazienkowska – Czerniakowska – Szwoleżerów – Myśliwiecka – Rozbrat – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Grójecka – … – URSUS-NIEDŹWIADEK); linia L24 zostanie skierowana na trasę skróconą (ZGODA – … – Chylicka – KAZIMIERZOWSKA, a powrót: KAZIMIERZOWSKA 01 – Chylicka – zawrotka na rondzie Miasta Partnerskiego Nowa Wilejka – Chylicka – … – ZGODA).

Rzadziej kursować będą autobusy linii: 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 226, 250, 263, 311, 314, 317, 319, 338, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z23.

Rozkład jazdy autobusów. Specjalna linia weekendowa

24 czerwca wejdzie w życie specjalna trasa weekendowa. Obsłuży ją autobus na linii 439, który będzie jeździć na trasie z Kabat do Ogrodu Botanicznego PAN na osiedlu Powsin. Jego przejazdy zaplanowane zostały co 30 minut w godzinach od 10:00 do 18:00. Cała trasa linii weekendowej wygląda następująco:

OS. KABATY – KEN – Wąwozowa – Relaksowa – M. Rosnowskiego – S. Korbońskiego – Ł. Drewny – Warszawska – Borowa – Prawdziwka – OGRÓD BOTANICZNY.

Rozkład jazdy tramwajów. Rzadsze przejazdy

Przez wakacje tramwaje będą pojawiać się na przystankach rzadziej. W godzinach szczytu przyjeżdżać będą co 5 lub 10 minut. Pomiędzy tymi godzinami jeździć będą średnio co 7,5 minuty lub co 15 minut.

Rozkład jazdy metra. Mniejsza częstotliwość pociągów

Tak samo jak tramwaje, również pociągi metra kursować będą z mniejszą częstotliwością. Linia M1 podjeżdżać będzie na stacje co 2:50 min. W przypadku linii M2 czas oczekiwania na metro wyniesie 3:30 min.

Czytaj też:

Młoda kobieta szła w nocy środkiem drogi bez odblasków. Śmiertelnie potrącił ją autobusCzytaj też:

Kierowcy autobusów i tramwajów nietykalni. Od czerwca pod szczególną ochroną