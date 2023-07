Zmiany w stołecznym Schronisku na Paluchu. Dyrektor Strzelczyk przechodzi na emeryturę, kto go zastąpi?

Z końcem lipca Henryk Strzelczyk, dyrektor warszawskiego Schroniska na Paluchu, przejdzie na emeryturę. Naturalnym kandydatem do pełnienia tej funkcji stał się jego zastępca i kierownik ambulatorium, Mateusz Miedzik. On jednak nie przejawia entuzjazmu, a wolontariuszka, z którą rozmawiamy, zastanawia się, dlaczego miasto nie rozpisuje konkursu na to stanowisko. Według obecnego dyrektora nie jest to konieczne.

Pod koniec kwietnia we „Wprost” opublikowaliśmy artykuł o konfliktach personalnych między małą grupą wolontariuszy a opiekunami oraz weterynarzami zatrudnionymi w stołecznym Schronisku na Paluchu. Wzajemne nieporozumienia na linii wolontariusze-pracownicy znacząco wpłynęły na pogorszenie się atmosfery w pracy, a niektóre zaszłości sięgały jeszcze konfliktu z 2021 roku, a konkretnie nagłośnionego medialnie nieporozumienia grupy wolontariuszy z lekarzami weterynarii. Temat relacji opiekunowie-wolontariusze został poruszony na spotkaniu obu grup 31 maja. Według naszego informatora nie zostało ono zaprotokołowane, nie pojawili się też na nim członkowie Rady Dialogu Społecznego ani kierownicy – tak, aby atmosfera była swobodniejsza i pomogła znaleźć porozumienie. Wydaje się, że spotkanie przyniosło pozytywne skutki. Jeden z opiekunów zatrudnionych w schronisku, pan Rafał, powiedział „Wprost”, że „rano jest w schronisku spokojniej”.