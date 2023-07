Przygotowania do odbudowy Pałacu Saskiego i Brühla. Nowe znaleziska saperów i archeologów

Decyzję o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz trzech kamienic przy ulicy Królewskiej w 2021 roku przedstawił Jarosław Kaczyński. Pomysł pojawiał się w debacie publicznej od ponad 20 lat, jednak do tej pory nie podejmowano konkretnych działań. Z końcem ubiegłego roku posłowie KO prześwietlili spółkę Pałac Saski.

Plac Piłsudskiego skrywał militaria i fragmenty budynków

O postępach w przygotowaniach do odbudowy na swoich profilach w mediach społecznościowych informuje rzecznik spółki Pałac Saski Sławomir Kuliński. W marcu ogłosił rozpoczęcie międzynarodowego konkursu na koncepcję architektoniczną. Na początku lipca na teren dawnego Pałacu Brühla wkroczyli saperzy i archeolodzy. Prace przygotowawcze mają potrwać do końca 2023 roku.

Już w pierwszych dniach specjaliści trafili na pochodzącą z lat 20. XX wieku amunicję typu Mauser. Odnaleziono też łuski po nabojach wchodzących w skład uzbrojenia obronnego samolotu Ił-2. – To drobne militaria, które znajdowały się dosłownie pod trawnikiem. Spodziewamy się, że będzie tego dużo więcej – powiedział rzecznik w rozmowie z tvnwarszawa.pl

Po wstępnym sprawdzeniu terenu przez saperów swoje prace rozpoczęli również archeolodzy. Badacze natrafiają głównie na pozostałości po wysadzonych budynkach, takie jak elementy elewacji i zachowane pomieszczenia piwniczne. Odnaleziono także przedmioty codziennego użytku – szklany kałamarz i butelki. Jednym z historycznie najcenniejszych znalezisk jest hełm Wojska Polskiego wyprodukowany przez Hutę „Ludwików” w Kielcach.

Archeolodzy trafili na tajemniczy tunel

Największą zagadką okazał się namierzony przez archeologów tunel biegnący w stronę ulicy Wierzbowej. – Znajduje się na około czterech metrach głębokości. Nie ma go na żadnej ewidencji ani planach, które posiadamy – mówił redakcji tvnwarszawa.pl Kuliński. Rzecznik spodziewa się kolejnych niespodzianek. „Ten teren to potężna kapsuła czasu!” – czytamy we wpisie na Twitterze.

Odbudowa pałaców ma potrwać siedem lat i kosztować 2,5 mld zł. Kontrowersje wywołuje między innymi fakt, że inwestycja finansowana jest z budżetu państwa, a na jej potrzeby przyjęto liczącą 57 artykułów ustawę „o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”. Powołano też dedykowaną spółkę skarbu państwa „Pałac Saski”, której prezesem został Jan Edmund Kowalski.

