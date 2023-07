W ZOO w Warszawie wykluł się kazuar hełmiasty. „Samiec wysiaduje jaja”

Zasoby Warszawskiego ZOO powiększyły się i to w naturalny sposób. W połowie lipca wykluł się bowiem kazuar hełmiasty. Jest to o tyle sensacyjne wydarzenie, że rozmnażanie kazuarów warunkach ogrodów zoologicznych nie zawsze kończy się sukcesem. „To duże ptaki, które bardzo późno osiągają dojrzałość płciową, co znacznie utrudnia sukces lęgowy. Ciężko dobierają się w pary, a jaja często są niezalężone lub niszczone przez samca albo samicę” – wyjaśnia Warszawskie ZOO.

Kazuary hełmiaste to nietypowe ptaki. Samiec wysiaduje jaja

Przy okazji narodzin nowego mieszkańca, placówka podzieliła się kilkoma ciekawostkami na temat nietypowego ptaka. Okazuje się, że kazuary mają nietypowe zwyczaje lęgowe. Jaja wysiaduje samiec. Trwa to zazwyczaj około 50 dni. Samica jest przez ten czas izolowana od swojego partnera i jaj w obawie o ich bezpieczeństwo. Po wykluciu pisklęcia, opiekę nad nim sprawuje dalej ojciec. Jak wyjaśnia Warszawskie ZOO – w naturze bywa tak, że małe kazuary mogą nie spotkać już swojej matki. Ptaki żyją bowiem na rozległych terytoriach i nie szukają towarzystwa.

Choć kazuary nie są czymś niezwykłym w ogrodach zoologicznych – w Europie można je spotkać w 55 placówkach – to już ich narodziny w sztucznych warunkach stanowią prawdziwą rzadkość. Warszawskie ZOO tłumaczy, że w tym roku w całej europejskiej populacji wykluły się tylko 2 pisklęta, w tym maluch ze stołecznego ZOO.

facebook