Syreny alarmowe 1 sierpnia. O której godzina „W”?

Syreny alarmowe zostaną włączone 1 sierpnia o godzinie 17:00, by upamiętnić bohaterów Powstania Warszawskiego w godzinie „W” – symbolicznej dacie rozpoczęcia zrywu 1 sierpnia 1944 roku. Sygnał dźwiękowy będzie słychać zarówno w stolicy, jak i innych miastach, m.in. we Wrocławiu. Syreny będą rozbrzmiewały przez minutę. To czas, żeby się zatrzymać i wspomnieć tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Polecenie ws. syren na 1 sierpnia rozesłał do wojewodów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W poprzednim roku uczczenie rocznicy Powstania Warszawskiego wywołało kontrowersje, w związku z obecnością w Polsce milionów uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Im syreny mogą kojarzyć się z nalotami i atakami artyleryjskimi.

Nie tylko syreny. Uroczystości z okazji rocznicy Powstania warszawskiego

60-sekundowy sygnał syren alarmowych to tylko jeden ze sposobów upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania przygotowało na tę okazję również specjalne przypinki, które będzie można odebrać w siedzibie. Kształtem wzorowane są na symbolu Polski Walczącej.

W wielu miastach odbywać się będą różnego rodzaju wydarzenia na cześć bohaterów tamtych czasów. Jedną z atrakcji, którą promuje Muzeum Powstania Warszawskiego, jest koncert na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 20:30 w tym miejscu zaczną rozbrzmiewać pieśni, które towarzyszyły powstańcom w 1944 roku.

Syreny alarmowe na cześć wydarzeń z 1 sierpnia 1944 roku

Powstanie Warszawskie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku. Było wystąpieniem zbrojnym podjętym przez Armię Krajową przeciw wojskom niemieckim, w które zaangażowali się mieszkańcy stolicy. Rozpoczęcie działań zaplanowane zostało na końcową fazę okupacji niemieckiej. Po pojawieniu się informacji o nadchodzącej do Polski Armii Czerwonej, Polskie Państwo Podziemne zdecydowało się działać.

Przez 63 dni Powstanie Warszawskiego pochłonęło dziesiątki tysięcy ofiar, z czego większość stanowiły ofiary cywilne. Zginęło około 16 tys. uczestników zrywu i 150-180 tys. cywilów. Niemcy dopuścili się ludobójstwa m.in. podczas rzezi Woli. W akcie zemsty hitlerowcy zniszczyli blisko 72 proc. zabudowy mieszkalnej Warszawy

