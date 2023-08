Defilada z okazji 15 sierpnia w Warszawie. Będą utrudnienia w ruchu

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w naszym kraju 15 sierpnia. Z tej okazji w wielu miejscach kraju odbędą się pikniki i liczne pokazy. W Warszawie zaplanowana została parada wojskowa przez Wisłostradę. Nieprzejezdna będzie trasa od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina, a także ulice poprzeczne. Spowoduje to zmianę w rozkładzie komunikacji miejskiej. Sprawdźmy, jakie utrudnienia czekają na nas we wtorek w stolicy.

Defilada na Wisłostradzie. Lista zamkniętych ulic

Liczne zmiany w organizacji ruchu zaplanowane są między 14 a 15 sierpnia. Od godziny 20:00 w poniedziałek do 18:00 we wtorek nie będzie możliwe przemieszczanie się:



Wisłostradą od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (tam również pojawią się tabliczki o zakazie zatrzymywania się). Nie będzie można przemieszczać się obiema jezdniami ulic: Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec. Z Wisłostradą nie będą miały połączenia także Trasa AK, most Grota-Roweckiego, al. "Solidarności", most Śląsko-Dąbrowski, most Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej będzie można pojechać wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na most Łazienkowski;

jezdnią Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina;

ul. Gwiaździstą od ul. Podleśnej do Wisłostrady (ul. Gwiaździstą można pojechać wyłącznie w kierunku placu Wilsona);

ul. Krasińskiego od ul. Czarnieckiego do Wisłostrady;

ul. Krajewskiego od ul. Dymińskiego do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Zakroczymska i Jeziorańskiego od ul. Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (wraz z zakazem postoju);

ul. Wenedów od ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Sanguszki od ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Wodna oraz ul. Steinkellera;

ul. Grodzka i Nowy Zjazd od al. "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty parking pod mostem pomiędzy Grodzką i Nowym Zjazdem);

ul. Bednarska od ul. Dobrej do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Karowa od ul. Browarnej do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Lipowa od ul. Browarnej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (wraz z zakazem postoju);

ul. Dobra od ul. Karowej do Lipowej (wraz z zakazem postoju);

ul. Wiślana i Gęsta od ul. Browarnej do Dobrej (wraz z zakazem postoju);

Wybrzeże Kościuszkowskie i Jaracza pomiędzy tunelem Wisłostrady a ul. Dobrą (wraz z zakazem postoju);

ul. Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ul. Dobrej (wraz z zakazem postoju);

ul. Tamka od Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (wraz z zakazem postoju);

ul. Ludna od ul. Solec do Wisłostrady;

ul. Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;

ul. Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady;

ul. Łazienkowska;

ul. Rozbrat, Myśliwiecka i Szwoleżerów na odcinku od Górnośląskiej do Wisłostrady (przejazd możliwy wyłącznie do posesji);

ul. 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielska i Hołówki przed Wisłostradą;

ul. Mostowa i Boleść od ul. Freta do Wisłostrady (wraz z zakazem postoju);

ul. Bugaj (wraz z zakazem postoju).

Objazd możliwy będzie ulicą Modlińską i Jagiellońską. Dalej już kierowcy będą mogli jechać Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Ci jadący od strony Łomianek będą kierowani do objazdu przez ul. Marymoncką, a następnie Słowackiego, Mickiewicza, Andersa oraz Marszałkowską.

W trakcie defilady zamknięty będzie także most Gdański i most Śląsko-Dąbrowski. Niedostępne będą przez około godzinę — od 14:00 do 15:00.

Utrudnienia także dla pieszych i rowerzystów

Nie tylko kierowców czekają utrudnienia w przemieszczeniu się po Warszawie. We wtorek zamknięte będą drogi rowerowe na trasie wzdłuż Wisłostrady — od ul. Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nieodstępne będą także przejazdy na węźle ul. Krasińskiego z Wisłostradą oraz na wysokości ul. Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięty zostanie również dolny poziom mostu Gdańskiego.

Problemy w transporcie dotkną także osób niezmotoryzowanych. Od Krasińskiego do Wisłostrady niedostępne będą przejścia dla pieszych. W godzinach 8:00-15:00 na moście nie będą zatrzymywały się tramwaje.

We wtorek w godzinach 13:00-16:00 zamknięty będzie most Śląsko-Dąbrowski. Oprócz tego od godziny 12:30 do momentu oddania salutu armatniego nie będzie można przejść bulwarami nad Wisłą na wysokości Starówki.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z zamknięciem dużej części ulic problemy pojawią się także w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zawieszone zostaną przystanki:



Sanguszki 01,

Most Gdański 03 i 04 (od 8:00 do 15:00),

Wybrzeże Helskie 01, 02, 03 i 04 (od 8:00 do 15:00),

Wybrzeże Szczecińskie 02 (od 8:40 do 9:40).

Od godziny 14:00 do 15:00 w związku z defiladą autobusy linii 160, 190, 409 oraz 500 kursować będą trasą zmienioną.



160 w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania al. Solidarności/ Targowa: Targowa (w lewo) – zawrotka na wysokości ul. Ząbkowskiej – Targowa – al. Solidarności – Dw. Wileński 04;

w kierunku Grodzisk: Dw. Wileński 04 – al. Solidarności i dalej swoją trasą;

autobusy, które w momencie rozpoczęcia kierowania znajdują się po lewej stronie Wisły: Dw. Centralny – E. Plater (w prawo) – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności i dalej swoją trasą;

od skrzyżowania al. Solidarności/ Targowa: Targowa (w lewo) – zawrotka na wysokości ul. Ząbkowskiej – Targowa – al. Solidarności – Dw. Wileński 04; Dw. Wileński 04 – al. Solidarności i dalej swoją trasą; Dw. Centralny – E. Plater (w prawo) – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności i dalej swoją trasą; 190 po stronie Pragi Płn.: CH Marki – … – al. Solidarności – Targowa (w lewo) – zawrotka na wys. ul. Ząbkowskiej – Targowa – al. Solidarności – … – CH Marki;

po stronie Śródmieścia: Znana/Os. Górczewska – … – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrotka na wys. Ogrodu Saskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Znana/Os. Górczewska;

CH Marki – … – al. Solidarności – Targowa (w lewo) – zawrotka na wys. ul. Ząbkowskiej – Targowa – al. Solidarności – … – CH Marki; Znana/Os. Górczewska – … – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrotka na wys. Ogrodu Saskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Znana/Os. Górczewska; 409 po stronie Pragi Płn.: Bródno-Podgrodzie -… – Starzyńskiego – zawrotka na rondzie Starzyńskiego – Starzyńskiego – Rondo Starzyńskiego 12 – Starzyńskiego – … – Bródno-Podgrodzie;

po stronie Śródmieścia: Cm. Północny-Brama zach. – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Rondo Radosława 01 – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – Powązkowska – … – Cm. Północny-Brama zach.;

Bródno-Podgrodzie -… – Starzyńskiego – zawrotka na rondzie Starzyńskiego – Starzyńskiego – Rondo Starzyńskiego 12 – Starzyńskiego – … – Bródno-Podgrodzie; Cm. Północny-Brama zach. – … – Powązkowska – Dzika – al. Jana Pawła II – Rondo Radosława 01 – al. Jana Pawła II – Stawki – Okopowa – Powązkowska – … – Cm. Północny-Brama zach.; 500 w kierunku CH Arkadia: zawrotka na rondzie Starzyńskiego – Starzyńskiego – Rondo Starzyńskiego 12;

w kierunku Bródno-Podgrodzie: Rondo Starzyńskiego 12 – Starzyńskiego i dalej swoją trasą.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na mostach, niektóre tramwaje ruszą w trasy objazdowe. Dotyczy to linii 1, 4, 6, 20, 23, 26, 28, 73, 78 oraz T.



1 po stronie Pragi Płn.: Metro Bródno/Rondo Żaba – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska);

po stronie Śródmieścia: Banacha – … – rondo Radosława – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających)/AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Radosława – … – Banacha;

Metro Bródno/Rondo Żaba – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska); Banacha – … – rondo Radosława – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających)/AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – rondo Radosława – … – Banacha; 4 po stronie Pragi Płn.: Rondo Żaba/Ratuszowa-ZOO – … – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska);

po stronie Śródmieścia: Wyścigi – … – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Marymont-Potok;

Rondo Żaba/Ratuszowa-ZOO – … – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska); Wyścigi – … – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Marymont-Potok; 6 po stronie Pragi Płn.: Gocławek – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Żerań FSO;

po stronie Śródmieścia: Metro Młociny – … – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – … – Metro Młociny;

Gocławek – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Żerań FSO; Metro Młociny – … – Andersa – Stawki – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – … – Metro Młociny; 20 po stronie Pragi Płn.: Żerań FSO – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska);

po stronie Śródmieścia: Boernerowo – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających)/AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – … – Boernerowo;

Żerań FSO – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska); Boernerowo – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających)/AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – … – Boernerowo; 23 po stronie Pragi Płn.: Czynszowa – … – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska);

po stronie Śródmieścia: Nowe Bemowo – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Nowe Bemowo;

Czynszowa – … – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska); Nowe Bemowo – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Nowe Bemowo; 26 po stronie Pragi Płn.: Wiatraczna – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-ZOO;

po stronie Śródmieścia: PKP Wola (Wolska) – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – PKP Wola (Wolska);

Wiatraczna – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-ZOO; PKP Wola (Wolska) – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – PKP Wola (Wolska); 28 po stronie Pragi Płn.: Dw. Wschodni (Kijowska) – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Żerań FSO;

po stronie Śródmieścia: Metro Marymont – … – rondo Radosława – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – Skierniewicka – Rogalińska 03 (przystanek dla wysiadających)/Zajezdnia Wola 03 (przystanek dla wsiadających) – al. Solidarności – Okopowa – rondo Radosława – … – Metro Marymont;

Dw. Wschodni (Kijowska) – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Żerań FSO; Metro Marymont – … – rondo Radosława – Okopowa – al. Solidarności – Wolska – Skierniewicka – Rogalińska 03 (przystanek dla wysiadających)/Zajezdnia Wola 03 (przystanek dla wsiadających) – al. Solidarności – Okopowa – rondo Radosława – … – Metro Marymont; 73 po stronie Pragi Płn.: Kawęczyńska-Bazylika – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-ZOO;

po stronie Śródmieścia: Metro Marymont – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Metro Marymont;

Kawęczyńska-Bazylika – … – Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-ZOO; Metro Marymont – … – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – … – Metro Marymont; 78 po stronie Pragi Płn.: Żerań FSO – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska);

po stronie Śródmieścia: PKP Wola (Wolska) – … – Andersa – Mickiewicza – Marymont-Potok;

Żerań FSO – … – rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni (Kijowska); PKP Wola (Wolska) – … – Andersa – Mickiewicza – Marymont-Potok; linia T kursować będzie trasą Pl. Narutowicza – … – Okopowa – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Marszałkowska – … – Pl. Narutowicza;



kursować będzie trasą Pl. Narutowicza – … – Okopowa – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – Marszałkowska – … – Pl. Narutowicza; linia 79 zostanie zawieszona.

Defilada 15 sierpnia. Jak dojechać?

Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiło się zaproszenie na obchody Święta Wojska Polskiego. W zaproszeniu znajduje się informacja, jak dotrzeć na defiladę. Najlepiej kierować się w okolice Starego Miasta lub Nowego Miasta. Można tam dostać się komunikacją miejską:

metrem M1 – przystanek Ratusz — Arsenał;

metrem M2 – przystanek Centrum Nauki Kopernik;

autobusem 116 (Chomiczówka — Wilanów);

autobusem 128 (Szczęśliwice — Plac Piłsudskiego);

autobusem 160 (Dw. Centralny — Grodzisk);

autobusem 175 (Lotnisko Chopina — Plac Piłsudskiego);

autobusem 178 (Skorosze — Konwiktorska);

autobusem 180 (Wilanów — Chomiczówka);

autobusem 190 (CH Marki — Znana);

autobusem 222 (Spartańska — Bielańska);

autobusem 503 (Natolin Płn. – Konwiktorska);

autobusem 518 (Nowodwory — Emilii Plater);

tramwajem 4 (Namysłowska — Wyścigi);

tramwajem 6 (Metro Młociny — Gocławek);

tramwajem 13 (Cm. Wolski – Kawęczyńska-Bazylika);

tramwajem 15 (P+R Al. Krakowska — Marymont-Potok);

tramwajem 20 (Boernerowo — Żerań FSO);

tramwajem 23 (Czynszowa — Koło);

tramwajem 26 (Nowe Bemowo — Wiatraczna);

tramwajem 28 (Metro Marymont — Dw. Wschodni);

tramwajem 78 (Żerań FSO — Koło).

Następnie należy kierować się pieszo w kierunku Wisłostrady i Wisły. Najlepsze miejsca widokowe znajdują się przy Multimedialnym Parku Fontann oraz obok Bulwarów Wiślanych.

Czytaj też:

Leszek Miller kpi z defilady 15 sierpnia. „Najpierw amazonka na koniu, potem mieszkańcy Podlasia”Czytaj też:

Wojsko gotowe na wielką defiladę. „Będzie inna niż te, które obserwowaliśmy do tej pory”