Na Ursynowie ktoś zastawił pułapkę na rowerzystów. „Sytuacja skrajnie niebezpieczna”

Doniesienia o zamontowanych na trasie przejazdów gwoździach opublikowano najpierw na facebookowej grupce „Obywatele Ursynowa”. Wkręty ustawione ostrą stroną do góry wystawały ze ścieżki rowerowej przy ulicy Płaskowickiej oraz pomiędzy ulicami Stryjeńskich i Braci Wagów.

Ktoś zastawił pułapki na rowerzystów na Ursynowie

Zarząd Dróg Miejskich w rozmowie z dziennikarzami TVN Warszawa zapewnił, że otrzymał już zawiadomienia w związku z tą sprawą i wysłał do działania odpowiednie służby. – Sygnał o wystających ze ścieżki rowerowej gwoździach otrzymaliśmy dzisiaj rano. Przekazaliśmy go pogotowiu drogowemu, które pojechało je usunąć – czytamy w komunikacie.

Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich zwracał uwagę, że cała sytuacja może być skrajnie niebezpieczna. Polecał, by podobne spostrzeżenia zgłaszać do miejskiego centrum kontaktu, pod numerem 19115.

Podobny przypadek sprzed kilku lat

Sprawdziliśmy, jak sąd zakwalifikował podobną sprawę z 2019 roku. Wtedy to policjanci z Dobrzejewic zatrzymali 58-latka, który konstruował urządzenia do przebijania opon w samochodach i rozrzucał je na drogach. Stwierdzono wówczas, że odpowiadał on jedynie za zniszczenie mienia (za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności), a nie za powodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Mężczyzna z gminy Obrowo miał w mieszkaniu stalowe pręty, gwoździe i gotowe kolce oraz urządzenia potrzebne do konstrukcji kolejnych pułapek: szlifierkę kątową oraz spawarkę. Łącznie odpowiadał za uszkodzenie opon w dziewięciu różnych samochodach. Jak tłumaczył, rozrzucał połączone gwoździe na drodze, bo przeszkadzały mu jeżdżące po niej samochody.

