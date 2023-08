Grożąc nożem, zażądali pieniędzy. 17-latek ciężko ranny w Warszawie

Do zdarzenia doszło w piątek 18 sierpnia, około 23:25. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego, którzy patrolowali Ochotę, zauważyli na Grójeckiej grupkę młodych ludzi wchodzących na jezdnię. Gdy radiowóz zbliżył się do nich, dwóch młodych mężczyzn z grupy rzuciło się do ucieczki. Po zatrzymaniu radiowozu strażnicy dowiedzieli się, że dosłownie chwilę wcześniej zaatakowali dwóch nastolatków i grożąc nożem zażądali pieniędzy. Gdy chłopcy odmówili, jeden ze sprawców pchnął nożem 17-latka. Drugi zdążył uskoczyć przed ciosami.

Rozbój z użyciem noża na Ochocie. „Mówił, że nie chce umierać”

„Poszkodowany był bardzo poważnie ranny w brzuch. Zszokowany powtarzał, że nie chce umierać” – relacjonowali przebieg dramatycznej interwencji strażnicy. Wezwali policję i pogotowie, po czym zaczęli udzielać rannemu pierwszej pomocy.,Założyli 17-latkowi opatrunek by zatamować krwotok. Na miejsce szybko dojechała karetka, która zabrała go do szpitala.

Patrole straży miejskiej i policji ustaliły rysopisy napastników. Odpowiadający rysopisowi sprawcy zostali przez strażników zauważeni na ulicy Dickensa

„Widząc zbliżające się radiowozy zaczęli uciekać. Informację o kierunku ich ucieczki podano przez radiostację policjantom. Dzięki temu jeden z podejrzanych został ujęty na ulicy Harfowej. 16-letni mieszkaniec stolicy został przewieziony do komendy rejonowej” – przekazała Straż Miejska.

