Utrudnienia po ulewie w Warszawie. „Wrócił basen dla pieszych i rowerzystów”

We wtorek, 19 września przez Warszawę przeszła silna ulewa. W wyniku intensywnych opadów zalaniu uległa część stołecznych ulic oraz chodników. O jednym z incydentów w mediach społecznościowych poinformowała strona Bezpieczny i Zielony Ursus.

Ulewa w Warszawie. Płynie ul. Cierlicka

„Sezon na rowery wodne znowu otwarty” – czytamy we wpisie na Facebooku. Załączono do niego nagranie ukazujące zalane przejście na dworzec PKP i drogę rowerową przy ul. Cierlickiej w Ursusie. „Po dość krótkim, acz intensywnym deszczu znowu wrócił basen dla pieszych i rowerzystów” – przekazał lokalny serwis. Podkreślił również, że w okolicy notorycznie dochodzi do podobnych sytuacji.

Problem pojawił się wiele lat temu i kilkukrotnie był podejmowany przez warszawskie media. W 2022 roku szeroko opisywała go „Gazeta Wyborcza”. „Olbrzymie bajoro powstało w miejscu, w którym Cierlicka przechodzi tunelem pod torami kolejowymi. Pod wodą zniknęła nie tylko jezdnia, ale też położone wyżej chodniki” – relacjonował serwis.

Brakuje pieniędzy na remont

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich powiedział wówczas „GW”, że problem rozwiązałaby gruntowna przebudowa całego układu odwodniającego. Uszkodzony mechanizm sprawia, że woda wybija ze studzienek w miejscach, które w normalnych okolicznościach nie byłyby zagrożone zalaniem. Jakub Dybalski przyznał jednak, że remont byłby kosztowny, a na ten moment brakuje pieniędzy.

Doraźnie służby wypompowują deszczówkę z tunelu, kiedy zachodzi taka potrzeba. W najbliższych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Mazowszu przewiduje przelotne opady. Ostrzeżenia przed ulewami skierowane są natomiast do mieszkańców południowej Polski. Ze względu na przesuwający się front w środę, 20 września spadnie tam deszcz o natężeniu 5-10 mm/h.

