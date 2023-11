Rafał Trzaskowski apeluje przed Marszem Niepodległości. Padły mocne słowa

Rafał Trzaskowski wystosował apel do policji w związku z obchodami Święta Niepodległości. Prezydent Warszawy zaznaczył, że „jest to dzień niezwykle ważny dla nas wszystkich”. „Jak co roku w stolicy odbędą się uroczystości o charakterze państwowym i lokalnym. W związku z aktualną niestabilną sytuacją na świecie, zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji o zapewnienie odpowiednich sił i środków policyjnych do zabezpieczenia wszystkich wydarzeń” – podkreślił polityk PO.

Rafał Trzaskowski apeluje do policji

W specjalnym liście skierowanym do Jarosława Szymczyka Rafał Trzaskowski wspomniał m.in. o „trwającej wojnie w Ukrainie oraz w Izraelu, a także pojawiających się coraz częściej niepokojących informacjach zamieszczanych w sieci, co stanowi poważne zagrożenie oraz wyzwanie”.

Nawiązał także do burd z udziałem uczestników Marszu Niepodległości. „Ponadto, nie można zapominać, że w minionych latach niejednokrotnie dochodziło do wywoływanych przez uczestników zgromadzeń wybryków chuligańskich oraz zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutkujących obrażeniami wśród uczestników, uszkodzeniami miejskiej infrastruktury oraz mienia prywatnego” – wyjaśnił.

Rafał Trzaskowski dodał, że „w miejskim Centrum Bezpieczeństwa będzie pracował specjalny sztab, do którego zaprasza również przedstawicieli policji”. „Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Oddajmy w tym dniu hołd Bohaterom, którzy walczyli o niepodległość Polski. Godnie i z szacunkiem dla wszystkich. Z szacunkiem dla miasta” – podsumował.

Marsz Niepodległości i bieg. Wydarzenia w Warszawie 11 listopada

W sobotę 11 listopada po raz kolejny ulicami Warszawy przejdzie demonstracja organizowana przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tegoroczna manifestacja narodowców jest organizowana pod hasłem „Jeszcze Polska nie zginęła”. Uczestnicy wyruszą z Ronda Dmowskiego i przejdą Alejami Jerozolimskimi przez most Poniatowskiego pod PGE Stadion Narodowy.

Tego samego dnia na godzinę 14 zaplanowano demonstrację organizowaną przez Koalicję Antyfaszystowską, która przejdzie ulicami Marszałkowską, Piękną i Alejami Ujazdowskimi.

Z kolei o godzinie 11:11 z Ronda Radosława wyruszy 33. Bieg Niepodległości, w którym weźmie udział około 13 tys. biegaczy. Będzie to ostatnia z imprez Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”, w której skład wchodzą również Bieg Konstytucji 3 maja oraz Bieg Powstania.

Dzień wcześniej swoje obchody organizuje Prawo i Sprawiedliwość. O godzinie 19 w katedrze Jana Chrzciciela na Starym Mieście zostanie odprawiona specjalna msza święta. Po zakończeniu nabożeństwa politycy PiS wraz ze swoimi sympatykami mają wyruszyć w Marszu Pamięci. Rozpoczęcie demonstracji zaplanowano na 20:30. Pół godziny później uczestnicy marszu mają dotrzeć na plac Piłsudskiego, gdzie Jarosław Kaczyński ma wygłosić okolicznościowe przemówienie.

