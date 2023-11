Warszawa. Podłożyła ładunek wybuchowy w centrum stolicy. Zatrzymano 38-latkę

Zainteresowana działaniami Państwa Islamskiego kobieta podłożyła na jednej z ulic śródmieścia Warszawy materiał wybuchowy. Zdarzenie to miało miejsce w nocy z 10 na 11 listopada, około 2:00. 38-latkę nagrał miejski monitoring. Na tej podstawie funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I ustalili tożsamość sprawczyni.

Służby podają, że prowizoryczne urządzenie wybuchowe wypełnione pojemnikami z gazem i gwoździami mogło spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi. Policja nie podaje dokładnie budynku ani miejsca, gdzie kobieta podłożyła ładunek. Wiadomo, że po tym, jak tego dokonała, ruszyła w stronę Dworca Centralnego. Tam wsiadła do pociągu i odjechała w kierunku Wrocławia.

Służby zatrzymały 38-latkę. Kobieta podłożyła materiał wybuchowy w centrum Warszawy

Następnie 38-latka udała się do miejsca swojego zamieszkania w gminie Strzelin. Sprawę przejęli policjanci ze stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Funkcjonariusze we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 38-letnią kobietę w miejscu zamieszkania.

„Podczas przeszukania okazało się, że zatrzymana interesuje się sytuacją, jaka ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Policjanci zabezpieczyli przedmioty i gadżety związane z Państwem Islamskim oraz przedmioty, które mogły posłużyć do skonstruowania kolejnego ładunku wybuchowego” – informują służby.

Podejrzaną przewieziono do stolicy, gdzie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście usłyszała zarzuty spowodowania zagrożenia i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz przygotowania do spowodowania takiego zagrożenia. Najbliższej trzy miesiące 38-latka spędzi w areszcie.

