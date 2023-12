Ktoś atakuje smartfony w metrze? „Telefon się zablokował, nie mogłem nic zrobić”

„Dziś rano po wejściu do metra wyciszyło mi jedną słuchawkę po czym zawiesił mi się telefon. Otrzymałem komunikat na ekranie o próbie połączenia się z iPhonem poprzez urządzenie tv. Telefon się zablokował po czym nie mogłem nic zrobić i został wyłączony. Następnie po ok 4-5 minutach udało mi się go włączyć po czym (…) ponownie został zablokowany i wyłączony” – zgłoszenie o takiej treści nadesłał jeden z czytelników portali niebezpiecznik.pl. I nie był jedyny, bo podobne zdarzenia nasiliły się od początku listopada.

Eksperci ostrzegają, że takie trudności pojawiają się zarówno w przypadku urządzeń z systemem iOS, czyli z iPhone'ami jak i Android i to także tych najnowszej generacji. Co więcej, sprawa dotyczy nie tylko Warszawy. Dziennikarze Niebezpiecznika wyjaśniają, że to nie atak hackerski, ale powodem może być skrypt, który pozwala na spamowanie smartfonów.

Zawiesił ci się telefon w metrze? To może być złośliwy skrypt

Sposób działania jest dosyć prosty, a akcję może przeprowadzić nie tylko zaawansowany programista, ale osoba dysponująca odpowiednią wiedzą. „Skrypt zalewa setkami pakietów parowania (np. słuchawek) okoliczne urządzenia” – wyjaśniono. Gdy dojdzie do takiego incydentu, korzystanie z telefonu może okazać się niemożliwe, jednak żadne dane nie są w ten sposób wykradane.

Niebezpiecznik.pl podaje też prosty sposób, jak się zabezpieczyć. Na iPhonie trzeba wyłączyć Bluetooth, na urządzeniach z systemem Windows wystarczy wyłączyć „Swift Pair” w opcjach BlueTooth, a na Androidzie odznaczyć „Scan for nearby devices”. Jednak to działanie raczej profilaktyczne. Może okazać się, że gdy ktoś będzie chciał utrudnić pracę naszego urządzenia, to wyłączenie Bluetooth w czasie „ataku” może okazać się niemożliwe.

