Policja odzyskała przedmioty skradzione z ministerstwa. Chodzi o kość słoniową i skóry

Do wspomnianego wyżej włamania doszło w październiku tego roku. W sprawie kradzieży z ministerialnej gabloty wyrobów z kości słoniowej i skór zwierząt zagrożonych gatunków eksponowanych na wystawie w budynku ministerstwa było prowadzone postępowanie przygotowawcze, nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ochota w Warszawie.

Zatrzymania na Woli

Ustalenia operacyjne i trwające wiele godzin czynności procesowe doprowadziły policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z warszawskiej Woli do namierzenia i zatrzymania dwóch mężczyzn, mających związek z tym przestępstwem. Pierwszy z nich w wieku 46-lat wpadł we wtorek 21 grudnia, a do jego zatrzymania doszło w lokalu na Woli.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci ujawnili narkotyki, wagi elektroniczne, imitację odznaki policyjnej, przedmiot przypominający broń palną i nabój, telefony komórkowe, szereg przedmiotów mogących pochodzić z innych przestępstw oraz podrobione banknoty o nominale 50 złotych.

Kolejnego dnia w ręce policjantów wpadł drugi z mężczyzn, paser. Podczas przeszukania pomieszczeń należących do 49-latka policjanci znaleźli przedmioty wykonane z kości słoniowej i skór zwierząt zagrożonych gatunków pochodzących z kradzieży z włamaniem w budynku ministerstwa. Tam też policjanci natrafili na inne przedmioty w postaci sprzętu elektronicznego, które zostały zabezpieczone.

Zatrzymani w Warszawie usłyszeli zarzuty

Policjanci przeprowadzili szereg dalszych czynności, w tym oględziny zabezpieczonych przedmiotów. Komplet materiałów ze sprawy przekazali do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie, która wszczęła śledztwo. W Prokuraturze podejrzani usłyszeli zarzuty karne: pierwszy z mężczyzn zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem, posiadania środków odurzających i podrabiania pieniędzy; natomiast drugi z mężczyzn zarzut paserstwa.

Na wniosek prokuratora decyzją sądu podejrzany w wieku 46-lat został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione czyny może mu grozić kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 5 lat. Z kolei za paserstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

