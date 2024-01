Dziś duża demonstracja zwolenników PiS w Warszawie. Na ulice ma wyjść 3 tys. policjantów

Na 11 stycznia zaplanowano w Warszawie ogłaszany od dawna „Protest Wolnych Polaków”. To wydarzenie ogłoszone przez samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wymierzone w obecne władze. Największa partia opozycyjna od kilku tygodni zwoływała swoich zwolenników do stolicy, chcąc zamanifestować sprzeciw wobec zmian w mediach publicznych, a później także wobec umieszczenia w areszcie dwóch posłów tej partii.

„Protest Wolnych Polaków”. Zwolennicy PiS będą demonstrować przed Sejmem

– Odbędzie się manifestacja w obronie wolności słowa, wolności mediów i demokracji. Bo z demokracją mamy dzisiaj duży problem – mówił Jarosław Kaczyński. „Wzywam wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście 11 stycznia, godzina 16:00, Sejm RP” – cytowano słowa tego samego polityka na plakatach reklamujących wydarzenie.

Policja spodziewa się dużej frekwencji nie tylko ze względu na liczne apele polityków PiS. W mediach społecznościowych pojawiły się również informacje o autobusach, które mają zwozić sympatyków tej partii do stolicy. Reporterzy RMF FM dowiedzieli się, że w związku z planowanymi na czwartek wydarzeniami, demonstrantów mają chronić 3 tysiące policjantów.

Warszawa. 11 stycznia spodziewane utrudnienia w ruchu

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa o spodziewanych utrudnieniach poinformował na swojej stronie internetowej. „O godzinie 17:00 przed Sejmem RP zbiorą się uczestnicy przemarszu, a następnie przejdą trasą: Wiejska, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, Świętokrzyska – przed siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na placu Powstańców Warszawy” – ostrzega Ratusz.

„W czasie wydarzenia mogą wystąpić znaczne utrudnienia w ruchu. Z uwagi na zapowiadaną liczbę uczestników policja może zdecydować o zamknięciu ulic na trasie przemarszu” – czytamy dalej. Oprócz największej demonstracji, zaplanowanych zostało też kilka mniejszych wydarzeń w pobliżu ulicy Wiejskiej, na Krakowskim Przedmieściu, przy ulicy Moniuszki oraz naprzeciwko pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Kamińskiego i Wąsika zatrzymano we wtorek 9 stycznia. To pokłosie wydania 8 stycznia przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Nakazy te zostały wydane w oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia, który prawomocnie skazał obu posłów na karę 2 lat pozbawienia wolności za nadużycia w trakcie badania afery gruntowej.

Tym samym zignorowano nie tylko ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego przez prezydenta w listopadzie 2015 r., ale również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2023 r., który orzekł, że akty łaski nie podlegają kontroli sądów, oraz orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z 4 stycznia, która uchyliła decyzję marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego.

Czytaj też:

Zepsuty autobus pod Belwederem. Pokazano nagranie z kolumną DudyCzytaj też:

Mariusz Kamiński przewieziony z aresztu na Grochowie. Syn polityka reaguje