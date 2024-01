Wiadomo, co się stanie z przejętym od Rosjan budynkiem. Warszawa zdradziła plany

Starania o przejęcie „Szpiegowa” – budynku mieszkalnego przeznaczonego dla pracowników biur Radcy Handlowego i Ambasady ZSRR przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie – trwały dość długo. Sfinalizowane zostały dopiero 11 kwietnia 2022 roku, niecałe dwa miesiące po ataku Rosji na Ukrainę.

Wtedy też pojawiła się propozycja, aby budynek został dostosowany i przeznaczony dla uchodźców. Tak się jednak nie stało ze względu na jego słaby stan techniczny. Od tamtego czasu przedstawienie planów co do przyszłości „Szpiegowa” jest regularnie przesuwane.

Teraz prezydent Rafał Trzaskowski zdradził, na jakim etapie są prace przy ul. Sobieskiego 100. – Za nami analizy i mamy już plan, jak go zagospodarować – zapewnia prezydent Warszawy. Dodaje jednak, że „tam wymagany jest większy remont. – Część budynków najbliżej ulicy będzie wyburzona – zdradza.

Szkoła specjalna w dawnym rosyjskim budynku

Wcześniej jednak do „życia” wróci inna przejęta od Rosjan nieruchomość – dawna szkoła Średnia Ogólnokształcąca przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Kieleckiej 45. Jej stan techniczny jest znacznie lepszy od „Szpiegowa”, ponieważ regularnie użytkowana była aż do samego zajęcia przez miasto 29 kwietnia 2023 roku.

Informację nt. stanu technicznego obiektu udzieliła Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy, w rozmowie z RMF FM. – Nasi pracownicy przez cały czas byli na terenie obiektu i mówiąc wprost, pilnowali, bo bardzo zależało nam na tym, żeby wnętrza nie zostały zdewastowane podczas opróżniania. Gdyby zostały uszkodzone np. instalacje elektryczne, remont trwałby o wiele dłużej. Liczymy na to, że w ciągu dwunastu miesięcy przeprowadzimy cały remont, stosunkowo niewielki. To głównie odmalowanie, odświeżenie wszystkiego. Tym, co będziemy musieli zrobić na pewno, to jest rampa oraz winda – przekazała.

Wiceprezydentka poinformowała również, że w budynku ruszy szkoła specjalna. – Zależy nam na tym, żeby tu znalazły swoje miejsce przede wszystkim dzieci z orzeczeniami w szczególności dotyczącymi autyzmu, zespołu Aspergera czy ADHD. Takich orzeczeń mamy najwięcej i ich szybko przybywa, potrzeby są duże. Swoje miejsce w tej szkole znajdzie ok. 150, może nawet 200 dzieci – powiedziała Renata Kaznowska.