Bartłomiej Sienkiewicz o kosztach odbudowy Pałacu Saskiego: Coś jest nie tak

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało 19 stycznia, że decyzją Bartłomieja Sienkiewicza odwołano zarząd spółki Pałac Saski. Nowym prezesem ma zostać Jan Zajączkowski. Szef MKiDN wrócił do tej sprawy w poniedziałek, 22 stycznia. Przekonywał, że decyzja wynikała z „troski o prawidłowe wydatkowanie” środków publicznych przeznaczonych na realizację inwestycji.

Odbudowa Pałacu Saskiego. Komunikat MKiDN

„Na placu Piłsudskiego znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, który łączy wszystkich Polaków. To jest Ołtarz Ojczyzny, ostatnia wielka powojenna rana Warszawy. Blizna, którą trzeba zaleczyć” – przekazał Sienkiewicz w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodał, Ołtarz ten powinien mieć godne otoczenie.

Minister kultury jest zdania, że to niedopuszczalne, by w okolicy znajdował się hotel z kasynem oraz biznesowe centrum. Jego zdaniem jest to symbolicznie uwłaczające. Z tego powodu – jak twierdzi – przestrzeń ta musi być zabudowana. „Jestem przekonany o konieczności uleczenia tej rany i właściwej obudowy Ołtarza Ojczyzny i wydaje mi się, że to przekonanie nie jest moim indywidualnym, tylko przekonaniem większości Polaków” – zapewnił.

Szef resortu kultury przypomniał również, że do odbudowy Pałacu zobowiązuje ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej.

Bartłomiej Sienkiewicz komentuje sprawę odbudowy Pałacu Saskiego

Odnosząc się do kosztów niezbędnych do odbudowy Pałacu stwierdził, że „ten potok pieniędzy musi być jakoś celowo użyty”. „Jeśli spółka, dysponując tak gigantycznymi środkami, przez ileś miesięcy nie była w stanie rozstrzygnąć prawidłowo przetargu na zabezpieczenie fundamentów po odkrywkach archeologicznych to znaczy, że jest coś nie tak” – ocenia Sienkiewicz cytowany w komunikacie ministerstwa.

Szef resortu kultury przekonuje dalej, że pieniądze te nie mogą być przeznaczane na premie dla prezesa, natomiast jego zadaniem jest ukrócenie takiego procederu. Jak podkreślił, konieczne jest uporządkowanie tego i póki ustawa będzie obowiązywała, to należy ją wykonywać.

