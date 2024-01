Wyniki sekcji zwłok mężczyzny, którego sąsiedzi nie widzieli od ponad roku. Stwierdzono mumifikację

Znane są wyniki sekcji zwłok 77-latka, którego ciało w stanie znacznego rozkładu znaleziono 9 stycznia w jednym z mieszkań warszawskim Powiślu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna wyjaśnił „Super Expressowi”, że „stwierdzono zaawansowane zmiany pośmiertne (mumifikację)”. – Nie ujawniono śladów urazów mechanicznych, które mogły skutkować zgonem mężczyzny – dodał.

Warszawa. Od dłuższego czasu nie dawał śladu życia. Wszyscy myśleli, że jest w drugim mieszkaniu



Do siłowego wejścia do budynku wielorodzinnego doszło w związku z zadłużeniem lokalu. Emeryt od dłuższego czasu nie był widziany przez sąsiadów. To nie wzbudziło jednak niczyich podejrzeń, bo wszyscy myśleli, że 77-latek przebywał w swoim drugim mieszkaniu, które także posiadał na terenie Śródmieścia. Funkcjonariusze zareagowali po tym, jak upewnili się, że tam również nie ma mężczyzny. Okazało się, że nikt nie widział emeryta od ponad roku.

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Wykonano oględziny oraz zdecydowano o przeprowadzaniu sekcji zwłok zmarłego, która miała odpowiedzieć na pytanie o przyczynę zgonu 77-latka oraz pozwolić ustalić, kiedy mniej więcej doszło do śmierci mężczyzny. W planach było również przeprowadzenie badania DNA. W mieszkaniu składowanych było bardzo dużo śmierci, ale sąsiedzi nic nie czuli. Nie spodziewali się też, że mogło dojść do takiej tragedii.

