Schrony w Warszawie. Rafał Trzaskowski: Zaniedbania poprzedniego rządu są nieprawdopodobne

Wielu ekspertów wskazuje na to, że trzeba się liczyć z możliwością zaatakowania NATO przez Władimira Putina. W związku z tym Rafał Trzaskowski został zapytany w TOK FM, czy Warszawa ma system schronów i system informacji dla mieszkańców. – Mamy przygotowane oczywiście podstawowe schrony i podstawowe informacje. Natomiast do tego, żeby to zrobić w sposób idealny, potrzebna jest ustawa o obronie cywilnej, której przez ostatnie lata nie było – zaczął wiceszef PO.

Zdaniem Trzaskowskiego „tutaj zaniedbania poprzedniego rządu są nieprawdopodobne”. Prezydent Warszawy dodał, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział pracę nad tą ustawą. Trzaskowski przypomniał, że o ustawie o obronie cywilnej mówił również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, „bo to się będzie działo w MSWiA”. – Razem będziemy nad tym współpracować – zapewnił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Aplikacja „SCHRONY”

W kwietniu 2023 r. Państwowa Straż Pożarna przygotowała darmową aplikację w formie interaktywne mapy, która pokazuje, gdzie znajduje się najbliższy schron, ukrycie lub miejsce doraźnego schronienia. W tym celu prawie 13 tys. strażaków zinwentaryzowało 234 735 obiektów budowlanych na terenie kraju. Zajęło im to 85 dni, czyli ponad 171 tys. godzin roboczych.

Pojemność trzech typów obiektów przekracza populację Polski. W przypadku zagrożenia może się w nich schronić w sumie ponad 49 mln osób. W schronach może się ukryć ponad 300 tys. osób (około dwa tys. obiektów), a miejsc ukrycia jest niemal dziewięć tys. dla ponad 1,1 mln osób. Dodatkowo wytypowano 224 tys. miejsc doraźnego schronienia.

Klasyfikacje obiektów budowlanych

Jako schron sklasyfikowano budowlę ochronną o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron.

Ukrycie to z kolei budowla ochronna niehermetyczna, wyposażona w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

Miejsca doraźnego schronienia pełni natomiast rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywającymi się elementami konstrukcji obiektów budowlanych i połamanymi drzewami (są to z reguły piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły).

