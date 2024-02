Nieprzytomna kobieta w centrum Warszawy. Nowe informacje na temat zatrzymanego

Odnalezienie w niedzielę 25 lutego nieprzytomnej kobiety w centrum Warszawy wstrząsnęło mieszkańcami stolicy. 20-latka, która nie wykazywała czynności życiowych, leżała na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Żurawiej. Na szczęście jej reanimacja powiodła się. Kobieta została przetransportowana do jednego ze śródmiejskich szpitali.

Nieprzytomna 20-latka na ulicy Żurawiej

Policjanci, w tym technicy kryminalistyki, przez wiele godzin prowadzili oględziny miejsca zdarzenia w celu zebrania wszelkich śladów możliwego przestępstwa. W związku z tymi działaniami zamknięto kilka okolicznych ulic, m.in. Poznańską, Hożą i Wspólną.

– Nasze czynności, żebyśmy mogli je spokojnie i precyzyjnie wykonać, wymagały tego, aby określony teren odgrodzić od osób postronnych – zaznaczył w rozmowie z „Wprost” podinsp. Robert Szumiata, rzecznik prasowy komendy rejonowej policji w Śródmieściu.

– Najważniejsze informacja jest taka, że policjanci ze Śródmieścia zatrzymali wczoraj mężczyznę, który może mieć związek ze zdarzeniem kryminalnym, w którym pokrzywdzona została młoda kobieta. Został zatrzymany po zaledwie kilkunastu godzinach od zdarzenia – kontynuował podinsp. Szumiata.

RMF FM: Śledztwo prowadzone pod kątem gwałtu i usiłowania zabójstwa

– Nie będziemy na razie mówić o okolicznościach zdarzenia z uwagi na dobro prowadzonego postępowania. Kobieta żyje. Jej stan jest poważny, ciężki – uzupełnił nasz rozmówca. Dziennikarzom RMF FM udało się ustalić, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna to Polak, "pomieszkujący" na warszawskim Mokotowie. To tam mieli zatrzymać go śródmiejscy policjanci.

Według RMF FM, postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem gwałtu oraz usiłowania zabójstwa. Śledczy analizują obecnie zabezpieczone ślady oraz uważnie badają przedmioty, które należały do poszkodowanej kobiety. Zatrzymanemu nie przedstawiono jeszcze zarzutów.

